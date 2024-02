Rücktritt: Kieler Uni-Präsidentin Fulda stellt Amt zur Verfügung Stand: 10.02.2024 19:55 Uhr Die Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel, Simone Fulda, tritt zurück. Das hat das schleswig-holsteinische Bildungsministerium am Samstagabend bekannt gegeben.

Die CAU-Präsidentin zieht damit die Konsequenzen aus Vorwürfen, dass es Datenmanipulationen in früheren wissenschaftlichen Arbeiten gegeben habe, für die Simone Fulda inhaltlich verantwortlich war. "Die Präsidentin der CAU, Prof. Dr. Simone Fulda, hat mich heute darüber informiert, dass sie ihr Amt der Präsidentin zur Verfügung stellen wird. Ich habe großen Respekt für diese Entscheidung", sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) am Samstagabend. Die CAU-Präsidentin weist die Vorwürfe der Datenmanipulation zurück.

Fulda sei sicher, erklärte Prien weiter, dass eine Prüfung der deutschen Forschungsgemeinschaft diese Vorwürfe entkräften werde, erkenne aber die aktuelle Debatte als Schaden für sich und den Hochschulstandort Kiel. "Die im Raum stehenden Vorwürfe hätten über Monate die Exzellenzanstrengungen der CAU überschattet, selbst wenn sich - wovon Frau Prof. Fulda fest ausgeht – alle Vorwürfe am Ende der Untersuchung in Wohlgefallen auflösen", sagte die Wissenschaftsministerin.

Wissenschaftler der CAU schreiben Brief an Uni-Präsidentin

In den vergangenen Tagen hatte sich der Druck auf Simone Fulda erhöht - unter anderem wird die CAU-Präsidentin wegen des Scheiterns aller Neuanträge in der Exzellenzinitiative kritisiert. In einem Brief an Fulda, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt, zeigen sich Professorinnen und Professoren besorgt über das Scheitern aller Neuanträge der Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative.

Außerdem geht es um die öffentlichen Vorwürfe im Bezug auf frühere wissenschaftliche Arbeiten der Präsidentin. In einem Wissenschaftsblog waren Simone Fulda Datenmanipulation bei früheren Forschungsarbeiten vorgeworfen worden. Das Kollegium fordert Fulda in dem Brief auf, nun alles zu unternehmen, um weiteren Schaden von der Universität abzuwenden.

Unterstützung vom Vorsitzenden des CAU-Senats

Der Vorsitzende des Senats der CAU, Wolfgang J. Duschl, hat in einem Statement am Freitag Simone Fulda den Rücken gestärkt: Er habe vollstes Vertrauen darin, dass Simone Fulda ihr Amt mit großer Kompetenz und hohem Engagement ausüben wird. Unterstützung kam auch von der Vorsitzenden des Hochschulrats, Ursula Gather.

Simone Fulda ist seit Oktober 2020 Präsidentin der CAU in Kiel und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Weitere Informationen Manipulationsvorwürfe gegen Präsidentin der Uni Kiel Ein Wissenschaftsblog wirft Simone Fulda Datenmanipulation bei früheren Forschungsarbeiten vor. Die Professorin weist das zurück. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.02.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Wissenschaft Kiel