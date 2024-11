Stand: 12.11.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Urteil im Prozess wegen Geiselnahme auf MFG 5-Gelände erwartet

In dem Prozess gegen einen 27-Jährigen wegen Geiselnahme und Vergewaltigung einer Frau in Kiel wird heute ein Urteil erwartet. Der Angeklagte soll unter anderem eine 29-Jährige aus Rendsburg im September 2023 auf das ehemalige MFG 5-Gelände verschleppt haben. Nach stundenlanger Suche hatten Spezialkräfte der Polizei die Frau in einem leer stehenden Hangargebäude gefunden und den Mann festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen insgesamt elf Straftaten gegen zwei Frauen vor. Diese soll er zwischen Januar 2022 und September 2023 begangen haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Rader Hochbrücke: 56-Stunden-Vollsperrung am Wochenende

Die Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen, 5 Uhr gesperrt sein. Laut Autobahn GmbH wird die Fahrbahn für den Ersatzneubau der neuen Hochbrücke sowie für den Ausbau der A7 saniert. Künftig sollen dort sechs und nicht wie bisher, vier Fahrstreifen befahrbar sein. Karina Fischer von der Autobahn GmbH sagt: "Der obere Asphalt ist nicht mehr so leistungsfähig. Und wir stehen kurz vor den Wintermonaten und wenn wir da Wassereinbruch haben ist es immer gut, wenn wir vorher sanieren." Sonst könnten durch Frost Schäden in der Fahrbahndecke entstehen. Die Rampe der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf wird bereits ab kommenden Donnerstag, 7 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Schulen werden für besondere Sporttalente ausgezeichnet

Das Land zeichnet am Dienstag insgesamt 15 Schulen aus, die den Leistungssport fördern sollen. Dazu gehören laut Bildungsministerium auch fünf weiterführende Schulen aus Kiel und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde. Die Auszeichnungen werden in Neumünster überreicht. Die neuen sogenannten "Partnerschulen Talentförderung" hatten in den vergangenen zwei Jahren den Schwerpunkt Sport ihren den Unterrichtsplänen ausgebaut. Um Talente in den Klassen zu erkennen und zu fördern, kooperieren sie mit den Sportvereinen in den Kreisen, Sportfachverbänden und umliegenden Grundschulen. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

