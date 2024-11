Stand: 08.11.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Winternothilfe für wohnungslose Menschen beginnt

Die Diakonie startet in diesen Tagen die Winternothilfe für wohnungslose Menschen. Landesweit gibt es nach Angaben eines Sprechers 35 Tagestreffs und Beratungsstellen - unter anderem in Kiel, Preetz (Kreis Plön), Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster. Die Winternothilfe richtet sich an wohnungslose Menschen, die auf der Straße leben und es laut Diakonie meist ablehnen in Notunterkünften zu übernachten. Die Helfer verteilen unter ihnen für den Notfall Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung und festes Schuhwerk. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Amtsgericht Kiel: Prozessbeginn nach schwerem Unfall

In Kiel startet am Freitag vor dem Amtsgericht ein Prozess gegen eine 78-Jährige wegen fahrlässiger Tötung. Sie soll Anfang des Jahres zwei Frauen angefahren haben, eine davon verstarb noch an der Unfallstelle. Eine 64-Jährige wurde schwer verletzt. Das Strafmaß für fahrlässige Tötung liegt laut Amtsgericht bei einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe. Ob am Freitag schon ein Urteil fällt, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Streik bei den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es Streiks bei den privaten Busunternehmen. Unter anderem davon betroffen ist das Unternehmen Autokraft. Außerdem ist es nach Angaben der Gewerkschaft ver.di diesmal auch möglich, dass der Flughafentransfer Kielius zwischen Kiel und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) vom Streik betroffen ist. Frank Schischefsky von der Gewerkschaft ver.di sagte, dass der Streik so angelegt sei, dass er Freitagabend mit der letzten Schicht jeweils enden werde. Die Arbeitgeber, vertreten durch den Omnibusverband Nord, kritisieren die Streiks und haben für Montag einen Gesprächstermin vorgeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

