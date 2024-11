Messerangriff auf Seniorin in Altenholz: 62-Jährige in U-Haft Stand: 08.11.2024 11:00 Uhr Eine 62 Jahre alte Frau steht in Verdacht, in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Seniorin mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Sie ist jetzt in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Die Tatverdächtige soll die 83-Jährige gegen 15 Uhr in einem Garten in der Danziger Straße angegriffen und mit dem Messer schwer verletzt haben. Im Krankenhaus wurden potentiell lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt. Der Zustand der Verletzten ist mittlerweile stabil, es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.

Kripo sucht Zeugen für die Tat in der Danziger Straße

Die 62-Jährige wurde kurz nach der Tat in der Nähe festgenommen. Inzwischen ist sie in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter zu den Hintergründen der Tat. Zwischen den Frauen schwelte offenbar seit längerem Streit. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, darf sich unter der Telefonnummer (0431) 160 33 33 melden.

