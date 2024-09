Stand: 12.09.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Green Screen Festival in Eckernförde

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) treffen sich gerade über 200 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt. Seit Mittwoch läuft dort das internationale Naturfilmfestival "Green Screen". Bei der feierlichen Eröffnung ging es auch direkt mit einer Premiere los: Zum ersten Mal wurde der Film "Das Ende der Insekten" mit Maria Furtwängler gezeigt. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Land Schweden. In den kommenden Tagen werden in Eckernförde insgesamt 100 Filme aus 80 Ländern gezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Berufspraktika in den Schulferien

Schülerinnen und Schüler aus Kiel und der Region können in den Herbstferien verschiedene regionale Unternehmen und Berufe kennenlernen. Ab sofort können sich Jugendliche ab 15 Jahren für die "Praktikumswoche KielRegion + Neumünster" anmelden. Vom 21. Oktober 2024 bis zum ersten 01. November können sie dann jeden Tag einen anderen Beruf ausprobieren. Für die Unternehmen sei die Praktikumswoche eine Chance, jetzt schon mal die zukünftigen Azubis oder Praktikantinnen und Praktikanten kennenzulernen, sagte eine Sprecherin von KielRegion. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Olympia-Empfang: Sport-Erfolge in Paris aus SH gewürdigt

In Kiel haben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Landessportbund am Mittwochnachmittag Sportlerinnen und Sportler der Olympischen und der Paralympischen Spiele von Paris empfangen. Mit dabei: unter anderem Judoka Lennart Sass aus Rendsburg, in der Disziplin Segeln Alica Stuhlemmer aus Altenholz (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Paul Kohlhoff aus Kiel sowie vom THW Kiel die Handballer Rune Dahmke und Andreas Wolff. Olympiasiegerinnen wurden die 3x3-Basketballerin Elisa Mevius, die Gold holte, und Tanja Scholz, die bei den Paralympics zu Gold und Silber schwamm. Silbermedaillen gab es für den Bogenschützen Florian Unruh sowie die Handballer Rune Dahmke, Johannes Golla und Andreas Wolff. Der Para-Judoka Lennart Sass gewann die Bronzemedaille. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 06:00 Uhr

