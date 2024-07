Green Screen Festival 2024 in Eckernförde: 100 Naturfilme im Programm Stand: 25.07.2024 17:00 Uhr Zwischen dem 11. und 15. September 2024 findet das Green Screen Festival in Eckernförde statt. Was die Naturfilm-Fans in diesem Jahr im Programm erwartet, erfahren Sie hier.

von Moritz Kodlin

Noch nie wurden so viele Naturfilme eingereicht, wie in diesem Jahr, erklärt der Veranstalter. Im Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es knapp 300 Filme, in diesem Jahr wurden knapp 500 eingereicht. Die fünfköpfige Jury des Filmfestivals hat nun eine Auswahl getroffen. Aus über 80 Ländern wurden Filme eingereicht, um in 16 Kategorien, wie etwa "Beste Kamera", ausgezeichnet zu werden. Während der Festivaltage können sich die Besucher 100 ausgewählte Filme anschauen.

Austausch zwischen Filmmachern und Publikum - "das ist Festival"

Beim Festival geht es aber nicht nur darum Filme zu schauen, sagt Michael van Bürk vom Green Screen Festival. Die 300 Filmemacherinnen und Filmemacher wollen auch mit dem Publikum über die Filme sprechen und am besten im Dialog mit den Festivalgästen stehen, sagt van Bürk. Er sagt: "Das ist Austausch, das ist Festival".

Ein großes Thema beim Green Screen Festival ist der Naturschutz. "Fast alle Filme enthalten Anteile, die auf die Schutzwürdigkeit der Natur hinweisen", erklärt van Bürk. In diesem Jahr seien zum Beispiel Filme dabei, in denen es um den Erhalt von Flüssen oder das Abfischen vor der Ostsee vor der schwedischen Küste ginge, sagt er.

Länderschwerpunkt Schweden

Zum dritten Mal setzt das Festival in Eckernförde auf einen Länderschwerpunkt. In diesem Jahr werden während des Festivals verstärkt Filme über die schwedische Naturlandschaft gezeigt. Außerdem hat der Veranstalter viele schwedische Filmemacher nach Eckernförde einladen, um sich besser zu vernetzen.

Green Screen Festival 2024 - diese Filme werden unter anderem gezeigt:

Der Film "Extraordinary Ecosystems" ( Trailer) des schwedischen Filmemachers Claes Andren zeigt erstaunlichen Landschaften aus aller Welt und unglaubliche Anpassungen der Tiere. Laut Veranstalter zeigt dieser Naturfilm, wie die Menschen Lösungen kopieren, die die Natur über Millionen von Jahren bereits entwickelt hat und wie wir diese Lösungen in unserem Alltag nutzen können. (Aufführung am 11.09.2024, Förde Sparkasse, 14 Uhr)

In "Legenden der Lüfte - Leben am Limit" ( Trailer) von Regisseur Matt Hamilton geht es um Greifvögel. Egal, ob Riesenadler in Afrika oder Schlangenjäger in Brasilien, der Film zeigt besondere Aufnahmen der Vögel. (Aufführung am 14.09.2024, Galerie 66, 14 Uhr)

Für Kinder gibt es unter anderem den Beitrag "Operation Nashorn" . Das ist ein Folge einer Reportage-Reihe vom Bayerischen Rundfunk. Dort wird die Situation rund um das Nashorn und die hohe Nachfrage nach dem Horn des Tieres thematisiert. Eine Reporterin erlebt hautnah, wie eine Nashorn-Schutzpatrouille in Südafrika ein noch junges Tier fängt und betäubt. Die Tierschützer wollen die Hörner abnehmen und so Nashörner vor Wilderei schützen. (Aufführung am 15.09.2024, Stadthallenvorplatz, 11.15)

Das vollständige Programm gibt es hier.

Green Screen für Kinder

Auch Kinder und Jugendliche können sich selbst als Naturfilmer ausprobieren:

In den Sommerferien können Kinder die Möglichkeit, mit Profis eigene Naturfilme zu produzieren . Das geht im Wildpark Eekholt bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und im Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland). Laut Veranstalter sind auch noch Plätze frei.

. Das geht im Wildpark Eekholt bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und im Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland). Laut Veranstalter sind auch noch Plätze frei. Die Veranstalter haben auch während des Festivals ein Open-Air-Programm für Familien auf die Beine gestellt. Am Festivalsonntag (15. September) gibt es unter anderem ausgewählte, familiengerechte Filme zu sehen.

auf die Beine gestellt. Am Festivalsonntag (15. September) gibt es unter anderem ausgewählte, familiengerechte Filme zu sehen. Junge Filmemacher bis 18 Jahren können ihre Naturfilme für den "Heinz Sielmann Jugendfilmpreis" einreichen. Für den ersten Platz gibt es 500 Euro. Die jungen Filmemacher können ihren Film noch bis Mitte August einreichen.

Veranstalter: Ticketpreise bleiben stabil

Als Förderverein habe man derzeit ein großes Kostenproblem, sagt Green Screen Festival Geschäftsführer Markus Behrens. Bei steigenden Besucherzahlen wolle man gleichbleibende Ticketpreise anbieten, obwohl die Sachkosten deutlich gestiegen seien, so Behrens. Trotzdem haben sich die Ticketpreise im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht geändert. Grund für die stabilen Eintrittspreise ist laut van Bürk die verlässliche Zahl der Sponsoren des Festivals. Die größten Unterstützer sind demnach die Stadt Eckernförde und das Land Schleswig-Holstein.

Das kosten die Film-Tickets beim GreenScreen Festival

Kinokarten (Einzelkarten) : 6 Euro

: 6 Euro Festivalpass : 45 Euro

: 45 Euro Eröffnung/Preisverleihung: 30 Euro

Wo das Green Screen Festival stattfindet

Die 100 Filme werden ab Mitte September an neun Standorten in Eckernförde gezeigt:



St. Nicolaikirche , Kirchplatz 2, 24340 Eckernförde

, Kirchplatz 2, 24340 Eckernförde Galerie 66 , Kieler Straße 78, 24340 Eckernförde

, Kieler Straße 78, 24340 Eckernförde Umwelt Info Zentrum (UIZ), Hans-Christian-Andersen-Weg 7, 24340 Eckernförde

(UIZ), Hans-Christian-Andersen-Weg 7, 24340 Eckernförde Förde Sparkasse , Kieler Straße 1, Hintereingang am Rosengang, 24340 Eckernförde

, Kieler Straße 1, Hintereingang am Rosengang, 24340 Eckernförde Ratssaal , Rathaus Eckernförde Rathausmarkt 8, 24340 Eckernförde

, Rathaus Eckernförde Rathausmarkt 8, 24340 Eckernförde Ostsee-Info-Center (OIC), Jungfernstieg 110, 24340 Eckernförde

(OIC), Jungfernstieg 110, 24340 Eckernförde Stadthalle , Am Exer 1, 34240 Eckernförde

, Am Exer 1, 34240 Eckernförde Stadthallenvorplatz , Am Exer 1, 24340 Eckernförde

, Am Exer 1, 24340 Eckernförde Turnhalle der Willers-Jessen-Schule, Kieler Straße 59, 24340 Eckernförde

