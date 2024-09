Stand: 05.09.2024 07:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Europaweite Studie zu Herzrythmusstörungen

Die Uni Kiel und die Kieler Uni-Klinik haben die Führung bei einer europaweiten Studie zu Herzrythmusstörungen übernommen. Laut Klinik wird in der Studie seit 2022 eine zielgenaue Strahlentherapie als neue Behandlungsform für Patienten mit Herzrhythmusstörungen untersucht, bei denen keine andere Behandlung angeschlagen hat. Mehr als 30 Krankenhäuser liefern die Daten für das von der EU-geförderten Projekt.´Insgesamt sollen 300 Patienten in das Studienregister aufgenommen werden - bisher sind es 170. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Rendsburg: 24. SH Netz Cup

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Renbsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) messen sich bis Sonntag die Top 4 Ruder-Achter der olympischen Spiele von Paris. Die Boote aus Großbritannien, den Niederlanden, USA und aus Deutschland treten in drei Wettbewerben gegeneinander an. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm. Freitag Abend steht nach der Eröffnung zum Beispiel Sängerin Leony auf der NDR-Bühne. Sonnabend tritt Weltstar Bonnie Tyler auf. Für die Kinder ist laut Veranstalter eine Spiellandschaft aufgebaut - mit Hüpfburg, Trampolinen, Kletterturm und einer Kinderschminkstation. Sportlich gibt mehr als die Wettbewerbe der Weltklasse-Achter. Erstmals kommt auch die Ruder-Bundesliga mit Wettfahrten zum SH-Netz-Cup nach Rendsburg. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Raketenabwehrsystem in Todendorf in Dienst gestellt

Auf dem Truppenübungsplatz Todendorf im Kreis Plön haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch ein neuesLuftverteidigungssystem in den Dienst gestellt. Es soll Teil eines europäischen Abwehrschilds werden. Todendorf wird damit zum Zentrum der Luftverteidigung der Bundeswehr. Von 2026 an sollen dort außerdem Soldatinnen und Soldaten aus ganz Europa an dem System ausgebildet werden. Seit einem Jahr lernen bereits ukrainische Soldaten den Umgang mit dem System. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

Handball: THW Kiel und Flensburg starten in die Bundesliga-Saison

Zum Saisonbeginn in der Handball-Bundesliga startet der THW Kiel mit einem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach dem enttäuschenden vierten Tabellenplatz will der THW Kiel diesmal wieder oben mitspielen und hat sich mit Nationaltorhüter Andreas Wolf prominent verstärkt. Allerdings fehlen mindestens vier Spieler wegen Verletzungen längerfristig. Bei der SG Flensburg-Handewitt dagegen sind vor dem Heimspiel am Freitag gegen Erlangen alle Spieler gesund. Trainer Nicolai Krickau kündigt zwar keinen Titel an, aber verspricht, dass seine Mannschaft besser spielen wird als in der vergangenen Saison, die mit Platz drei auch nicht den Erwartungen entsprach. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 07:00 Uhr

