SH Netz Cup 2024 in Rendsburg: Eine Programm-Übersicht Stand: 03.09.2024 20:09 Uhr Von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, findet auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg der SH Netz Cup statt. Hier finden Sie alle Informationen zu Wettkämpfen, Rahmenprogramm und Anreise.

Am Wochenende kommen Sportbegeisterte und Ruderfans wieder voll auf ihre Kosten: Zum 24. Mal ist Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Austragungsort des SH Netz Cups. Der Höhepunkt, so die Veranstalter, ist wie jedes Jahr der Rudermarathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Daneben können sich Besucherinnen und Besucher von Freitag (6. September) bis Sonntag (8. September) auf ein ein breites Programm an weiteren sportlichen Wettkämpfen, Konzerten und Angeboten für Kinder freuen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Erstmals Ruder-Bundesliga beim SH Netz Cup

Um 17 Uhr wird der SH Netz Cup am Freitag feierlich eröffnet - kurz darauf startet mit dem Stand-Up-Paddling-Wettkampf bereits der erste sportliche Höhepunkt. Darüber hinaus finden über das ganze Wochenende verteilt verschiedene Ruderwettkämpfe statt, sowohl von Profis als auch von Amateuren. Erstmals trägt auch die Ruder-Bundesliga einen ihrer drei Wettkampftage beim SH Netz Cup aus.

Neben dem Stadtwerke SH Ergo-Cup am Freitag und dem Ruder-Sprint-Cup am Sonnabend wird das Hauptrennen der internationalen Achter dann am Sonntagnachmittag ausgetragen: Auf einer Länge von 12,7 Kilometer fahren beim Rudermarathon die Top-Teams um den Sieg.

Mit dabei sind unter anderem der Deutschland-Achter sowie die Teams aus Großbritannien, den USA und den Niederlanden. Die Strecke führt von Breiholz bis zur Eisenbahnhochbrücke am Rendsburger Kreishafen - es sei damit das härteste Ruderrennen der Welt, so die Veranstalter. Im vergangenen Jahr gewannen die Briten das Rennen.

Ruderrennen beim SH Netz Cup - ein Überblick

Eine Auswahl der sportlichen Höhepunkte beim SH Netz Cup:

Freitag:



17.10 Uhr: Stand-Up-Paddling-Wettkampf des TSV Borgstedt

19.30 Uhr: Stadtwerke SH Ergo-Cup der internationalen Ruder-Achter

Sonnabend:



11 Uhr: Sparkassen-Kanal-Triathlon

13 Uhr: 50er Drachenboot-Cup der Freiwilligen Feuerwehren, Vereine und Verbände

14.50 Uhr: Ergo-Cup, "Schnellste Klasse Deutschland"

15.20 Uhr: Finale Ergo-Atemschutz-Cup der Freiwilligen Feuerwehren in Vollmontur

16 Uhr: Ruder-Sprint-Cup der internationalen Achter

16.30 Uhr: 50er Drachenboot-Cup, Rennen um Platz 1 und 2

16.45 Uhr: Ruder-Bundesliga, Finale

Sonntag:



11.50 Uhr: Städte-Achter-Cup mit Nachwuchs-Rudermannschaften aus Schleswig-Holstein

13 Uhr: Fun-Achter-Cup mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Sport

14 Uhr: SH Netz Cup 2024 Rudermarathon mit internationalen Achtern

Konzert-Highlights und Schlemmermeile für Familien

Neben den Ruderwettkämpfen wird den Gästen auch in diesem Jahr ein buntes Programm an Musik und Unterhaltung auf dem Festivalgelände geboten. So steht am Freitagabend die Pop-Musikerin Leony auf der NDR Bühne, am Sonnabend tritt Weltstar Bonnie Tyler auf. Am Samstagabend findet zudem eine LED-Show mit Jongleuren und Artisten auf der Haupttribüne statt. Moderatorinnen und Moderatoren von NDR Schleswig-Holstein führen durch das Bühnenprogramm.

Für Kinder haben die Veranstalter eine Spielelandschaft aufgebaut, unter anderem mit einer Hüpfburg, Trampolinen, Kletterturm und einer Kinderschminkstation. Geöffnet ist das Gelände am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Zusätzlich können sich Hungrige auf einer Schlemmer- und Erlebnismeile am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr etwas passendes zu Essen suchen. Außerdem wird am Sonntag um 11 Uhr ein konfessionsübergreifender Gottesdienst abgehalten. Ab 16.30 Uhr findet der SH Netz Cup mit Schlagersänger Marco Sommer dann langsam sein Ende.

SH Netz Cup in Rendsburg: Anfahrt und Parken

Besucherinnen und Besuchern des SH Netz Cups, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, wird empfohlen, den Shuttlebus-Service von Nah.SH zu nutzen. Mehrere Haltestellen in Rendsburg werden alle 15 Minuten vom Bus angefahren und bringen die Fahrgäste kostenlos zur Veranstaltung.

Für alle, die mit dem eigenen Auto kommen, stehen in Rendsburg mehrere große Parkplätze zur Verfügung, unter anderem am Willy-Brandt-Platz, an der Nordmarkhalle oder am Kreishaus.

Hinweis der Redaktion: NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner des SH Netz Cups.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2024 | 06:00 Uhr