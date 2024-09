Nach E-Bus-Brand in Elmshorn: Züge sollen ab heute wieder normal fahren Stand: 11.09.2024 01:00 Uhr Der Regionalverkehr der Linie RE 6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt soll heute wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag war in einer Bahn-Unterführung in Elmshorn ein E-Bus in Brand geraten. Die Strecke musste voll gesperrt werden - mit massiven Auswirkungen für den Bahnverkehr.

Nach dem Brand eines E-Busses am Bahnhof Elmshorn (Kreis Pinneberg) und massiven Einschränkungen im Bahnverkehr hat die Bahn mitgeteilt, dass der Betrieb heute wieder reibungslos laufen soll. Der Knotenpunkt in Elmshorn war bereits am Dienstagmorgen wieder freigegeben werden. Der Regionalverkehr zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Kiel-Hauptbahnhof sowie Flensburg läuft wieder an, es kommt jedoch zum Teil zu Verspätungen. Nach aktuellem Stand wird der Regionalverkehr der Linie RE 6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt am Mittwochmorgen wieder aufgenommen.

Weitere Informationen Nach Bahnchaos in SH: Kritik von Pro Bahn und Minister Madsen Der Fahrgastverband Pro Bahn wundert sich darüber, dass das Nadelöhr in Elmshorn seit Jahrzehnten nicht beseitigt wurde. mehr

Schichtpläne müssen angepasst werden

Die Strecke zwischen Hamburg und Itzehoe beziehungsweise Wrist (beide Kreis Steinburg) wurde am Dienstag weiterhin nur im Pendelverkehr bedient. Ein Nordbahn-Sprecher sagte, dass die Strecke zwar wieder frei sei, die Schichtpläne müssten aber erst wieder an den Normalbetrieb angepasst werden. Hinter Itzehoe war es zu einem weiteren Kabelschaden gekommen. Die Ursachen dafür sind noch unklar.

VIDEO: Erst Brand, dann durchtrenntes Kabel - Bahnchaos in Elmshorn (2 Min)

Betroffene Regionalbahn-Linien (Stand: 10. September, 18.30 Uhr)

RE 6 (Westerland(Sylt) - Hamburg-Altona) : Die Züge der DB Regio Schleswig-Holstein entfallen zwischen Itzehoe und Hamburg-Altona in beide Richtungen. Zwischen Itzehoe und Westerland verkehren die Züge planmäßig.

(Westerland(Sylt) - Hamburg-Altona) Die Züge der DB Regio Schleswig-Holstein entfallen zwischen Itzehoe und Hamburg-Altona in beide Richtungen. Zwischen Itzehoe und Westerland verkehren die Züge planmäßig. Zwischen Itzehoe und Elmshorn fährt die Nordbahn (RB 61) . In Elmshorn erfolgt ein Umstieg auf die Nordbahn (RB 71) in Richtung Hamburg-Altona oder auf die DB Regio Schleswig-Holstein (RE 7 oder RE 70) in Richtung Hamburg Hbf.

. In Elmshorn erfolgt ein Umstieg auf die Nordbahn (RB 71) in Richtung Hamburg-Altona oder auf die DB Regio Schleswig-Holstein (RE 7 oder RE 70) in Richtung Hamburg Hbf. Am Mittwoch (11.9.) soll der erste durchfahrende Zug von Hamburg-Altona in Richtung Westerland(Sylt) der RE 11002 um 05:26 Uhr sein. Der erste durchfahrende Zug von Westerland(Sylt) nach Hamburg-Altona soll der RE 11007 um 04:19 Uhr sein.

um 05:26 Uhr sein. Der erste durchfahrende Zug von Westerland(Sylt) nach Hamburg-Altona soll der um 04:19 Uhr sein. RE 7/RE 70 (Hamburg Hbf - Kiel Hbf/Flensburg): Der Zugverkehr der Linien RE 7 und RE 70 zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf / Flensburg wurde wieder aufgenommen. Es gibt jedoch weiterhin Verspätungen.

Fernzüge fahren wieder nach Plan

Auch bei Fernzügen zwischen München/Basel und Kiel sowie zwischen Karlsruhe/Köln und Westerland gab es am Dienstag zum Teil noch Ausfälle und Verspätungen. Am Dienstagabend fuhren die Züge zwischen diesen Zielen aber wieder nach Plan.

Brennender E-Bus löst Bahn-Chaos aus

Am Donnerstagnachmittag (5. September) war in einer Bahn-Unterführung in Elmshorn ein E-Bus in Brand geraten. Die Strecke über Elmshorn musste voll gesperrt werden, weil das Stellwerk durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wollen die Stadt und das zuständige Verkehrsunternehmen nun aufarbeiten. Der Bus hätte weder plan- noch außerplanmäßig auf der Strecke unterwegs sein sollen, weil klar war, dass die E-Busse zu hoch für diese Unterführung seien, teilte die Verkehrsgesellschaft Pinneberg mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Pinneberg Sylt Kiel