Stand: 23.05.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neumünster-Brachenfeld: Schulausfall nach Blitzeinschlag

Durch einen Blitzeinschlag in der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld fällt die Schule heute aus. Laut Feuerwehr hat es zwar nicht gebrannt, die Stromversorgung funktioniert aber nicht mehr. Ansonsten ist es in der Nacht zu Donnerstag vom Wetter her weitgehend ruhig geblieben in der Region. Die meisten Einsätze gab es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Stormarn und Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Kiel: Zwei Polizisten erhalten Geld für Betreuungsmaßnahmen

In Kiel übergibt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag zwei Polizisten Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen. Einer der Polizisten leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem im vergangenen März eine Frau am Einsatzort vor seinen Augen starb. Ein weiterer Beamter verletzte sich während einer Verfolgungsjagd schwer am Knie und an den Armen und konnte fünf Monate lang nicht arbeiten. Beide wollen nun eine Kur in Bayern absolvieren. Das Geld kommt aus dem Hilfs- und Unterstützungsfond für Polizeibeschäftigte, der aus Spenden, Bußgeldern und gerichtlich verordneten Geldstrafen finanziert wird. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Neu errichtete Solaranlagen: Rendsburg-Eckernförde Platz eins in SH

In keinem anderen Kreis in Schleswig-Holstein sind in 2024 so viele Solaranlagen ans Netz gegangen wie im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das zeigt eine NDR Auswertung des Marktstammdatenregisters, in dem alle Kraftwerke in Deutschland angemeldet werden. Insgesamt wurden im Kreis über 1.500 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von über 120 Megawatt neu gebaut. Auch bundesweit liegt der Kreis sehr weit vorne im Ranking. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 08:30 Uhr

Landtag beschäftigt sich mit Demokratie und Rechtsstaat

Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz. Dies nimmt der Landtag in Kiel heute zum Anlass, sich mit dem Schutz der Demokratie und des Rechtsstaates zu beschäftigen. Alle Landtagsfraktionen wollen in einem gemeinsamen Antrag beschließen, dass geprüft wird, ob die Geschäftsordnung des Landtages sowie die Gerichtsverfassung des Landesverfassungsgerichts besser gegen extremistische Einflussnahmen geschützt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 08:30 Uhr