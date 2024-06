Stand: 14.06.2024 09:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

EM-Auftakt: DRK sorgt sich wegen fehlender Blut-Spenden

Heute Abend beginnt die Männer-Fußball-Europameisterschaft. Die Vorfreude bei Fußball-Fans in Südholstein ist groß, für den Blutspendedienst Nord Ost mit Sitz in Lütjensee im Kreis Stormarn ist der Start solcher Großereignisse aber auch immer mit Sorgen verbunden, erklärt Sprecherin Susanne von Rabenau: "Die Menschen wollen die Spiele gucken, sind vielleicht im Urlaub und deswegen nicht da. Und das macht sich ganz schnell in den Depots bei uns beim Blutspendedienst bemerkbar, die Spendezahlen gehen da zurück." Heute am Weltblutspendetag betont Susanne von Rabenau deshalb, wie wichtig regelmäßiges Blutspenden ist. Laut DRK werden in Deutschland jeden Tag 15.000 Blutspenden gebraucht. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Kreis Stormarn: Runder Tische wegen Probleme im ÖPNV

Im Kreis Storman fallen seit vergangenen Dezember viele Busverbindungen aus. Der Kreis hat jetzt einen Runden Tisch ins Leben gerufen. Der soll darüber beraten, wie der Berufsalltag von Busfahrerinnen und Busfahrern verbessert werden kann. Eine Möglichkeit laut Jan Schwartz, Verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Kreis und Initiator des Runden Tisches: eine andere Organisation der Einsatzzeiten. So könnten die Fahrer einen zusätzlichen Job ausüben und damit die Zeit zwischen den Schichten sinnvoll nutzen. Neben Vertretern des Kreises und der Verkehrsunternehmen sind auch die Verkehrsverbünde NAH.SH und HVV und verschiedene Bürgermeister am Runden Tisch beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

