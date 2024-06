Stand: 15.06.2024 10:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Himbeer-Ernte in SH startet

Bereits jetzt können in Schleswig-Holstein erste Himbeeren geerntet werden. Laut Landwirtschaftskammer sind die Früchte in diesem Jahr rund zehn Tage früher dran als normalerweise. Der milde Winter und besonders der warme, sonnige Mai hätten den Himbeerpflanzen gut getan, sagen Landwirte. Verkauft werden die Früchte aktuell vor allem im Südosten des Landes und rund um Hamburg. Weiter im Norden wird es laut Landwirtschaftskammer noch bis zu zwei Wochen dauern. 250 Gramm Himbeeren kosten aktuell um die 5 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2024 10:00 Uhr

AKW Krümmel: Abrissgenehmigung im Juni möglich

Vattenfall, der bisherige Betreiber des Atomkraftwerks Krümmel, wartet bereits seit knapp 10 Jahren auf eine Genehmigung für die Stilllegung und den Abbau des Kraftwerks. Im Juli könnte es so nun weit sein, wie das schleswig-holsteinische Umweltministerium der "Welt am Sonntag" mitteilte. Derzeit befinde sich das Kraftwerk noch im Nachbetrieb, weshalb Abbaumaßnahmen bisher nicht zulässig seien. Eine Sprecherin von Vattenfall sagte der Zeitung, dass der Abbau etwa 15 Jahre dauern wird. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2024 08:00 Uhr

Ministerpräsident Günther fordert mehr Einsatz gegen illegale Migration

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, mehr gegen illegale Migration zu tun. Günther sagte der "Welt am Sonntag", dass die vereinbarten Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung nicht schnell und konsequent genug umgesetzt werden. Außerdem fordert der Ministerpräsident mehr Rückführungs- und Migrationsabkommen. Das müsste Chefsache sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2024 08:00 Uhr

Weniger Zugverkehr in SH ab Ende des Jahres

Ab Ende des Jahres sollen landesweit rund zwei Prozent der Zugverbindungen in Schleswig-Holstein gestrichen werden. Das geht aus Plänen der Landesregierung und des Verkehrsverbundes NAH.SH hervor, die am Freitag vorgestellt wurden. Der Grund: Der Bund stellt künftig weniger Geld für den Nahverkehr auf der Schiene zur Verfügung. NAH.SH-Chef Arne Beck sagte: "Wir haben in sehr kleinteiliger und aufwendiger Arbeit darauf geachtet, dass wir ausschließlich solche Reduzierungen in den Blick nehmen, wo sehr wenig Fahrgäste betroffen sind. Das heißt: Nachtverkehre in den späten Abendstunden, Verkehre auf Linien zum Beispiel zwischen Lübeck und Travemünde." Auch die Taktungen einzelner Züge sollen verlängert werden. Bei einer Sparvorgabe von sechs Millionen Euro jährlich würden so die Reduzierungen den geringsten Anteil an Fahrgästen betreffen, so Beck. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 16:00 Uhr

Wetter: Tagsüber Regen - Abends Auflockerungen

Heute gibt es viele Wolken mit zeitweise Regenfällen. Örtlich kann es zu Gewittern kommen. Im Laufe des Tages lockert es aus Westen auf. Am Abend wird es freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 19 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2024 06:00 Uhr

