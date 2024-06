"Vertell doch mal": Große Abschlussgala im Ohnsorg-Theater Stand: 11.06.2024 13:25 Uhr Sechs Autorinnen und Autoren werden am Sonntag im Ohnsorg-Theater für ihre plattdeutschen Kurzgeschichten zum Motto "Ünner de Sünn" ausgezeichnet. Wettbewerbsbotschafterin Dörte Hansen liest eine der Siegergeschichten.

von Lina Bande

Das dürften am Sonntag sehr aufregende Stunden werden für 25 Autorinnen und Autoren: Ihre plattdeutschen Kurzgeschichten sind für einen der fünf Preise beim Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" nominiert. Im Rahmen einer Gala im nahezu ausverkauften Ohnsorg-Theater werden die Siegerinnen und Sieger am Sonntag ab 11 Uhr prämiert. Wir übertragen die ganze Veranstaltung hier im Livestream.

Bestsellerautorin Dörte Hansen liest eine der Geschichten

Videos 3 Min "Vertell doch mal" - Dörte Hansen ist neue Botschafterin Der plattdeutsche Schreibwettbewerb von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater steht dieses Jahr unter dem Motto "Ünner de Sünn". 3 Min

Ihre Geschichten zum Motto "Ünner de Sünn" waren aus rund 700 Einsendungen aus ganz Deutschland, aber auch aus den europäischen Nachbarländern oder den USA ausgewählt worden. Im Ohnsorg-Theater bekommen sie nun die ganz große Bühne: Darsteller des Theaters und Größen der Plattszene werden die Siegertexte vortragen.

Auch Dörte Hansen, Bestsellerautorin und diesjährige Botschafterin des Wettbewerbs, wird bei der Gala zu Gast sein und eine der Geschichten vortragen. Sie schreibt ihre Bücher zwar auf Hochdeutsch, Platt ist aber die Muttersprache der Husumerin. "Plattdüütsch to schrieven is nochmal wat anneres. Man mutt even - oder man dörff even - ok genau so schrieven, as een snacken deit. Un dorüm kummt dor meist ok wat Goodes bi rut", sagt sie.

Beste Unterhaltung mit Musik von Wippsteert

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet in diesem Jahr die Band Wippsteert aus dem Osnabrücker Land. "Folkplattcore" nennen die sechs Musiker ihr Genre selbst. Damit wollen sie die Stimmung im Saal ordentlich anheizen - und kommen direkt mit einem ganzen Reisebus voller Fans nach Hamburg.

Moderiert wird die Gala - wie schon im Vorjahr - von NDR-Redakteurin Ilka Brüggemann und Entertainer Yared Dibaba. Die Gäste im Publikum sind am Sonntag dann übrigens auch gefordert: Sie können vor Ort abstimmen, wer den Publikumspreis erhält.

Anastasiia Savenko gewinnt den Ü18-Pries

Und während die 25 Nominierten die ganze Veranstaltung über abwarten müssen, ob sie zu den Siegerinnen und Siegern gehören, kann eine junge Deern die Gala deutlich entspannter verfolgen: Anastasiia Savenko aus Wardenburg (Landkreis Oldenburg) steht bereits als Siegerin des Ünner-18-Nachwuchspreises fest.

Die 11-Jährige kam erst vor zwei Jahren mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Diana aus der Ukraine nach Norddeutschland, lernte hier ganz schnell nicht nur Hochdeutsch, sondern auch Platt und gewann prompt den plattdeutschen Lesewettbewerb an ihrer Grundschule. Für den Wettbewerb hat Anastasiia ein Märchen geschrieben, in dem ihre Schwester die Hauptrolle spielt.

VIDEO: Anastasiia aus der Ukraine gewinnt plattdeutschen NDR Schreibwettbewerb (4 Min)

Geschichten erscheinen gesammelt im Buch

Ihre Geschichte wird gemeinsam mit den 25 besten Geschichten der Erwachsenen im Buch zum Wettbewerb veröffentlicht, das pünktlich zur Gala am 16. Juni erscheint. Zudem erhalten alle Siegerinnen und Sieger Geldpreise, die einen Gesamtwert von 5.400 Euro haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 10.06.2024 | 20:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch