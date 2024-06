Stand: 14.06.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bad Schwartau pocht auf Verlegung der geplanten FBQ-Hinterlandanbindung

Bei einem Bürgerdialog in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) haben rund 100 Menschen mit Vertretern der Deutschen Bahn über die geplante Hinterlandanbindung für die feste Fehmarnbelt-Querung gesprochen. Die Schienen sollen genau durch den Ort laufen. Anwohnerinnen und Anwohner befürchten einen massiven Verlust an Lebensqualität. Die Stadt Bad Schwartau möchte, dass die Trasse verlagert wird, durch Lübeck-Dänischburg und Lübeck-Siems. Bürgermeisterin Katrin Engeln (Grüne) sagte NDR Schleswig-Holstein, dass es aus ihrer Sicht die richtige Variante sei, auch wenn es keine hundertprozentrige Wahrscheinlichkeit gebe, dass die Planung noch geändert werde. Die Bahn prüft aktuell noch, ob eine alternative Strecke an Bad Schwartau vorbei in Frage kommt. Der Baustart ist für 2026 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Unbekannter tötet Lamm auf Fehmarn

Auf dem Landschaftsdeich bei Püttsee auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist ein totes Lamm gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Tier fachmännisch ausgenommen und dann liegengelassen. Ein Angriff eines Hundes oder anderen Tieres könne nach derzeitigem Sachstand ausgeschlossen werden. Das leblose Tier sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der oder die unbekannten Täter hätten ein Stück Fleisch samt Rippen entfernt und den Kadaver zurückgelassen. Die Tat passierte offenbar zwischen Montagmittag und Dienstagabend. Die Ermittler suchen Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Bergung der Munition aus der Ostsee startet im Juli

Die Pilotversuche zur Bergung von Munitionsaltlasten aus der Ostsee sollen im Juli starten. Die Aufträge für drei Positionen in der Lübecker Bucht bei Haffkrug und Pelzerhaken (beide Kreis Ostholstein) wurden an ein Unternehmen aus Wandlitz und Hamburg sowie eine Hamburger Bietergemeinschaft vergeben, wie das Bundesumweltministerium am Donnerstag mitteilte. Die Mittel für die Bergungsarbeiten stammen aus einem mit 100 Millionen Euro ausgestatteten Sofortprogramm der Bundesregierung. "Wir sind weltweit der erste Staat, der diese Generationenaufgabe aktiv in Angriff nimmt und jetzt in der Ostsee startet", erklärte der Meeresschutzbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger. In der Lübecker Bucht sollen vor allem ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge und spezialisierte Greifwerkzeuge zum Einsatz kommen. | NDR Schleswig-Holstein | 13.06.2024 14:00 Uhr

