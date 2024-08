Stand: 29.08.2024 07:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Suche nach giftiger Schlange im Raum Oeversee bald mit Wärmekasten

Noch immer bewegt sie sich frei im Raum Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg): die giftige afrikanische Baumschlange. Da das Tier mit den aufgestellten Reusen, die mit Schlangenhaut bestückt sind, bisher nicht gefangen wurde, soll nun ein Wärmekasten helfen. Wenn es kälter wird, soll der aufgestellt werden, so Svend Petersen Fink von der Landesfeuerwehrschule in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg). Da die Schlange ein wechselwarmes Tier ist, hofft Svend Petersen Fink, dass sie dort Zuflucht sucht. Das Tier sei extrem scheu und ein zufälliger Kontakt mit Menschen eher unwahrscheinlich, doch das Gift kann tödlich sein, so Petersen Fink. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 08:30 Uhr

In Schleswig beginnt das "Norden Festival"

An drei Wochenenden wird es auf dem Festival in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) jeweils von donnerstags bis sonntags auf den Königswiesen Live-Musik, Lesungen und Shows aus Skandinavien, den Niederlanden, Island, dem Baltikum und Norddeutschland geben. Neu wird in diesem Jahr das Lichtkunstprojekt "Norden Lights" sein. Das Norden Festival geht bis zum 14. September. Tickets gibt es im Internet auf norden-festival.com. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter die Besucherzahl von 35.000 Menschen zu erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 08:30 Uhr

