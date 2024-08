Stand: 26.08.2024 09:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bauarbeiten auf der A7 bei Ellund

Bis Ende November laufen Bauarbeiten auf der A7 vor dem Grenzübergang Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg). Auf der dänischen Seite wurde bereits damit begonnen, so dass es zu Staus zum Bettenwechsel am Sonnabend kam. Heute starten vorbereitende Arbeiten nun auch auf der deutschen Seite. Vom 1. September an wird der Verkehr Richtung Süden über den Rastplatz Ellund geleitet. Ab Mitte September ist die Abfahrt Flensburg-Harrislee für aus Dänemark kommende Fahrzeuge gesperrt. Dann fließt der Verkehr für zwei Monate auf den fünf Kilometern vor der Grenze außerdem einspurig. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Neuer Schiffsanleger in Sieseby

Der neue Schiffsanleger im Reetdach-Dorf Sieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf der Schwansener Seite der Schlei ist fertig. Von den 700.000 Euro haben EU und Land knapp eine halbe Million Euro an Zuschüssen aus Mitteln für die Fischereiförderung gezahlt. Schleswiger (Kreis Schleswig-Flensburg) Fischer haben die Möglichkeit vor Ort frischen Fisch zu verkaufen. Der neue Anleger ist barrierefrei. Auch Ausflugsschiffe können ihn nutzen. Darüber hinaus wurde die Slipanlage für Sport- und Segelboote verbessert. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Richard Haizmann Museum Niebüll: Nachwuchs-Förderpreis vergeben

Zum ersten Mal ist im Richard Haizmann Museum in Niebüll (Kreis Nordfriesland) der Nachwuchs-Förderpreis vergeben worden. Laut Museumsleiter Christian G. Schulz handelt es sich um den einzigen Kunst-Förderpreis dieser Art in Schleswig-Holstein. Finanziert werden die Preisgelder von 10.500 Euro von Karin Tuxhorn, die in Holm (Kreis Nordfriesland) den Kunstverlag Edition Marehalm betreibt. Die Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Hamburg, Apolda und Berlin. Die Werke der Nachwuchskünstler sind bis zum 6. Oktober in Niebüll zu sehen. Im Frühjahr wird dann im Richard-Haizmann-Museum der Marehalm Kunstpreis "unseen artists" verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 08:30 Uhr