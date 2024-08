Stand: 23.08.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hockey-Bundestrainer der Damen Valentin Altenburg trainiert auf Föhr

Der Hockey-Bundestrainer der Damen-Nationalmannschaft, Valentin Altenburg, trainiert bis Sonntag 50 Nachwuchs Spielerinnen in den Altersklassen zwischen 13 bis 15 Jahren. Im vergangenen November hatte der Sportverein der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland), Wyker Turnerbund, über Spenden und Sponsoren ein Trainingslager mit Altenburg auf die Beine gestellt. Zwei Wochen nach den Olympischen Spielen beginnt es jetzt erneut. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Deutsche Schule im dänischen Tingleff feiert 100-jährigen Geburtstag

Genau seit 100 Jahren gibt es die Deutsche Schule im dänischen Tingleff. Sie gehört zum Deutschen Schul- und Sprachverein für Nordschleswig und ist eine von 13 Schulen der Deutschen Minderheit in Dänemark. Heute Mittag gibt es einen Jubiläumsempfang für geladene Gäste, an dem unter anderem Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und der Bürgermeister der Kommune Apenrade, Jan Riber Jacobsen (Kons.), teilnehmen werden. Bis zu 20.000 Menschen zählen aktuell zur Deutschen Volksgruppe - bei einer Gesamtbevölkerung von 250.000 in Nordschleswig. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Vorbereitungen für den Flensburg Marathon laufen auf Hochtouren

In einer Woche startet der "Flensburg liebt dich"- Marathon. Wie im Vorjahr geht die Laufstrecke entlang der Ost- und Westseite der Förde mit dem Start- und Zielpunkt am Südermarkt. Eine Runde ist für den Halbmarathon vorgesehen, zwei für den Marathon. Insgesamt gibt es sieben Läufe für unterschiedliche Altersklassen. Nach Angaben von Organisator Stefan Riedel sind bereits knapp 350 Läuferinnen und Läufer für den Marathon und mehr als 1.000 Teilnehmer für den Halbmarathon angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

