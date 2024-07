Stand: 25.07.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bundesaußenministerin Baerbock zu Gast in Flensburg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist heute zu Gast bei der die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG). Das Flensburger Unternehmen mit 900 Mitarbeitenden setzt momentan im Auftrag der deutschen und dänischen Regierung Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 instand. Dort werden sie seit Anfang vergangenen Jahres wieder einsatzbereit gemacht und an das ukrainische Militär übergeben. Baerbock ist am Nachmittag außerdem noch in der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg zu Gast. Dort spricht sie mit Vertretern einer deutsch-dänischen Arbeitsgruppe und diskutiert anschließend mit Schülern der deutschen, dänischen und friesischen Minderheiten über das Leben in der Grenzregion. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 09:00 Uhr

Sylt: Weniger gerissene Lämmer

Im sogenannten Listland, am besonders stark geschützten Sylter Ellenbogen (Kreis Nordfriesland), sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Schafe und Lämmer gerissen worden als sonst. In den vergangenen Jahren hatten freilaufende Hunde von Touristen die Weidetiere immer wieder gejagt und getötet. Rangerin Stella Kinne überwacht im Listland unter anderem die Leinenpflicht. Normalerweise seien in den letzten Jahren rund zehn Schafe und Lämmer zur Mitte des Jahres gerissen worden. Nun sei es bisher nur ein Lamm. Seit diesem Jahr weisen am Sylter Ellenbogen auch viele Schilder daraufhin, dass Touristen ihre Hunde anleinen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

E-Sport: Kampf um Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Das Land Schleswig-Holstein nimmt beim Thema E-Sport deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein: Kein anderes Bundesland vergibt mehr Fördergelder im E-Sports-Bereich. Bislang waren das rund 1,5 Millionen Euro. Davon profitiert auch das E-Sport Regionalzentrum in Flensburg als einer von derzeit fünf Standorten im Land. Der E-Sport kämpft seit vielen Jahren um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit - die fordern besonders Sportvereine, denn dabei geht es auch um die Gewinnung neuer Mitglieder. Dennoch bleibt dieser Punkt erst einmal ungeklärt: Die Ampel-Koalition habe jetzt im sogenannten "Steuerfortentwicklungsgesetz" diese Gemeinnützigkeit nicht berücksichtigt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

