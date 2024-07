Stand: 25.07.2024 05:00 Uhr Panzer für die Ukraine: Annalena Baerbock zu Besuch in Flensburg von Fabian Boerger

Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG). Dort werden Leopard-Panzer für die Ukraine instand gesetzt. Danach diskutiert sie über das Leben im Grenzland.

Wie kann Deutschland die Ukraine weiter unterstützen? Das ist eine der Schlüsselfragen, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heute nach Flensburg führt. In dem Werk am Westufer der Flensburger Förde werden unter anderem im Auftrag der deutschen und dänischen Regierung Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 instand gesetzt. Wenn die fertig sind, sollen sie betriebsbereit an das ukrainische Militär übergeben werden.

Umrüstung und Wartung von Panzern

Die Fahrzeugbau-Gesellschaft ist für Aufträge wie diese spezialisiert. So ist ein Schwerpunkt des Werks nach eigenen Angaben die Umrüstung und Wartung von Rad- und Kettenfahrzeugen. Dazu gehören neben dem Leopard auch Panzer vom Typ Biber oder Wisent. Aber auch spezielle Saug- oder Spülfahrzeuge, die unter anderem von Stadtwerken genutzt werden, werden in dem Flensburger Werk gefertigt. Rund 900 Menschen beschäftigt das Unternehmen.

Viel hochrangiger Besuch

Annalena Baerbock ist dabei nicht die erste hochrangige Politikerin, die in letzter Zeit das Werk der FFG besucht hat. Vor einem Jahr war der noch amtierende Nato-Generalsekretär, Jens Stoltenberg, gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor Ort.Bei dem Besuch sagte Stoltenberg, die FFG sei in Europa der größte Anbieter von Kampffahrzeugen für die Ukraine.

Besuch im Zeichen der Zeitenwende

Der Besuch der Außenministerin stehe im Zeichen der Zeitenwende, hieß es vorab in einer Mitteilung der FFG zum Besuch. Und weiter schreibt das Unternehmen in seiner Einladung: "Die neue sicherheitspolitische Lage hat vor Augen geführt, wie fragil Frieden sein kann und dass insbesondere im außenpolitischen Bereich neue Wege gegangen werden müssen."

Gespräche zum deutsch-dänischen Zusammenleben

Im Anschluss an den Werksbesuch geht es für die Bundesaußenministerin weiter zur dänischen Zentralbibliothek in Flensburg. Dort trifft sie zum einen Vertreter einer deutsch-dänischen Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigen, wie die Zusammenarbeit im Grenzland verbessert werden kann. Zum anderen kommt sie mit Schülern der deutschen, dänischen und friesischen Minderheiten zusammen und spricht mit ihnen über das Leben zwischen den Ländern.

