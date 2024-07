Stand: 22.07.2024 15:46 Uhr Sylt: Drittes Protestcamp gestartet

In Tinnum (Kreis Nordfriesland) bei Westerland ist das dritte Protestcamp der "Aktion Sylt" gestartet. Vor zwei Jahren war das Camp auf dem Rathausplatz in Westerland (Sylt) mit zeitweise mehreren Hunderten teilnehmenden Punks bundesweit in den Schlagzeilen. Die zweite Auflage des Camps 2023 verlief deutlich ruhiger. Das dritte Camp ist nun bis zum 1. September auf der Festwiese in Tinnum genehmigt und auf 300 Menschen beschränkt. Aktuell sind nach Angaben der Veranstalter etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Camp gegenüber dem Sylter Flughafen. Nach Angaben der Polizei verläuft alles ruhig. Mit dem Protestcamp wollen die Punks nach eigenen Angaben auf die Missstände in der Welt aufmerksam machen. Dass sich Punks auf Sylt aufhalten, ist nicht neu: Schon in den 1990er Jahren gab es rund um den Brunnen "Wilhelmine" in Westerland eine Punker- und Drogenszene.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt