Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Paralympics-Teilnehmerin aus Nordfriesland

Die olympischen Spiele stehen vor der Tür, danach geht es in Paris weiter mit den den Paralympics. Mit dabei ist auch die Para Leichtathletin Lise Petersen aus Nordfriesland. Bis vor Kurzem lebte sie in Haselund, machte in Husum Abitur und studiert jetzt in Hamburg. Lise Petersen ist Speerwerferin. Ihr fehlt von Geburt an der linke Unterarm. Für die 19-Jährige ist es schon die zweite Teilnahme bei olympischen Spielen. 2021 war sie in Tokio als damals jüngste des Deutschen Teams dabei und wurde Achte. Die Paralympics starten Ende August. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 8:30 Uhr

Vermisster Schwimmer in Flensburg

Ein vermisster Schwimmer hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz zwischen Flensburg-Solitüde und Dänemark gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr waren neben Einsatzkräften von Polizei und DLRG auch Taucher an der Suche des Mannes beteiligt. Bekannte des Mannes hatten die Rettungskräfte alarmiert, mehrere Stunden zuvor hatte er angekündigt, nach Dänemark schwimmen zu wollen. Dann war er nicht mehr aufgetaucht. Laut Polizei ist der Mann die rund vier Kilometer lange Strecke geschwommen. Den Rückweg ging er auf dem dänischen Festland größtenteils zu Fuß. Auf dem letzten Stück des Weges am Wasser wurde er von einer Segelyacht aufgegriffen. Der Mann blieb unverletzt, nach rund zwei Stunden war der Sucheinsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 8:30 Uhr

Niebüll Straßensperrung der L279

Seit heute Morgen ist die Landesstraße 279 zwischen Risum-Lindholm und Niebüll im Kreis Nordfriesland voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der beschädigten Straße. Die Vollsperrung betrifft auch den dortigen Radweg. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein und rund 1,6 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 8:30 Uhr

