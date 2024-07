Stand: 03.07.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dagebüll wird touristischer Hotspot

Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist in den vergangenen Jahren zu einem touristischen Hotspot auf dem nordfriesischen Festland gewachsen. Rund 200.000 Übernachtungen in 150 Quartieren hat der Ort vergangenes Jahr gezählt - das ist etwa ein Viertel der Zahlen, die Wyk auf Föhr registriert. Wer durch das Dorf fährt, sieht nun kurz vor dem Fähranleger ein großes Grundstück, auf dem Bauarbeiten begonnen haben. Dort sollen Geschäfte und Ferienwohnungen entstehen. Die Dagebüller Gemeindevertretung hat sich am Abend mit einem weiteren Großprojekt beschäftigt. So soll eine Mutter-Kind-Rehaklinik mit 135 Plätzen im Gespräch sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

Einsätze für die Feuerwehr in Klein Bennebek, Leck und Wyk auf Föhr

In Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Abend eine Scheune auf einem Resthof abgebrannt. Es gab keine Verletzten, so die Rettungsleitstelle Nord. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. In dem Gebäude befanden sich landwirtschaftliche Geräte. Die Flammen konnten vom acht Meter entfernten Gastank ferngehalten werden. Zudem berichtet die Leitstelle von einem Zimmerbrand in Leck (Kreis Nordfriesland), ebenfalls ohne Verletzte. Und in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) sammelte die Feuerwehr mit einem Boot einen Mann 100 Meter vor der Küste ein. Er war mit seinem Surfbrett in die Fahrrinne der Fähre geraten und hatte offenbar die Kontrolle verloren. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 08:30 Uhr

