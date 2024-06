Stand: 27.06.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

ADAC warnt vor vollen Straßen

Die Straßen in Richtung Nord- und Ostsee werden an diesem Wochenende deutlich voller werden. Das meldet der ADAC. Denn: Niedersachsen und Bremen sowie Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt haben dann schon Sommerferien. Außerdem seien Reisende aus Nordeuropa Richtung Meer und Süden unterwegs, heißt es in der aktuellen Stauprognose des Verkehrsclubs. Mit Stau müsse man vor allem auf der A 7 vor einer Baustelle südlich von Hamburg sowie vor dem Elbtunnel rechnen. Auch zwischen Hamburg und Flensburg verlangsamen Baustellen bei Bordesholm und Owschlag (Kreis Schleswig-Flensburg) den Verkehr. Die richtig große Reisewelle komme aber erst noch - Anfang Juli. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 09:00 Uhr

Zwei Feuer im Kreis Schleswig-Flensburg

Zwei Feuer haben am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg beschäftigt. Dabei brannte gegen 18 Uhr zuerst das Dach einer Lagerhalle in Glücksburg. Laut Polizei wurden auch einige Maschinen in der Halle in der Gildestraße zerstört. Der Brand war gegen 22 Uhr gelöscht. Kurz nach Mitternacht brannte der Anbau eines Kuhstalls in Langballig. Nach Angaben der Feuerwehr brannten dort 20 Rundballen. Bei beiden Bränden kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden - sowohl die Brandursachen als auch die Schadenshöhen sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Stadt Flensburg kauft Sandsackfüllmaschine

Die Stadt Flensburg hat eine Sandsackfüllmaschine und zwei Lagerbehälter für rund 90.000 Euro gekauft. Das hat das Rathaus mitgeteilt. Mit dem Kauf sei man nach dem historischen Oktober-Hochwasser dem Wunsch von Bürgern nachgekommen, im Katastrophenfall schnellstmöglich Sandsäcke befüllen und verteilen zu können. Vier Personen gleichzeitig können mit der neuen Technologie innerhalb einer Stunde bis zu 2.000 Säcke füllen, heißt es von der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Bewohner aus Oeversee melden wieder Schlange

Nachdem das Amt Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) bestätigt hat, dass sich in der Region eine Afrikanische Baumschlange aufhält, haben Bewohner des Ortes am Mittwoch in ihrem Garten eine Schlange gemeldet. Sie sei nur kurz zu sehen gewesen, hieß es. Nach Angaben der Bewohner soll sie grün gewesen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sahen das Tier nach eigenen Angaben ebenfalls einen kurzen Moment. Die Schlange soll dann aber in einem Loch verschwunden sein. Ob es sich bei dem Tier um die giftige afrikanische Baumschlange handelt, ist unklar. Es könnte auch eine Ringelnatter gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Jahresüberschuss Stadtwerke Flensburg

Die Stadtwerke Flensburg haben das vergangene Jahr nach eigenen Angaben mit einem Rekord-Überschuss von rund 108 Millionen Euro abgeschlossen. Das historisch gute Ergebnis kommt den Angaben zufolge vor allem deshalb zustande, weil die Stadtwerke überschüssiges Gas während der Energiekrise zu hohen Preisen verkaufen konnten. Den Gewinn wollen die Stadtwerke auch in Klimaneutralität investieren - zum Beispiel in Wasserstoff-Technologie, wie sie mitteilten. Nach einem Beschluss der Flensburger Ratsversammlung sollen die Stadtwerke bis 2035 klimaneutral werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

