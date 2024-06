Stand: 05.06.2024 11:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

FSG: Windhorst in Flensburg erwartet

In Flensburg wird heute Nachmittag Investor Lars Windhorst Neuigkeiten zur Zukunft seiner Werften bekannt geben. Dies betrifft beide Standorte der FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Bei beiden Werften gibt es seit Monaten Probleme mit Lohnzahlungen und der Auftragslage. Am Montag war zudem bekannt geworden, dass gegen Windhorst ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde widerrum durch das Insolvenzgericht in Hannover vorerst ausgesetzt. Denn Windhorst sicherte zu, in einem anderen Verfahren vor Gericht zu erscheinen. In Flensburg könnte der aktuelle Geschäftsführer Windhorst heute womöglich einen Nachfolger für FSG präsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

Live-Podcast in Flensburg: "Europa - wo bist Du?"

Die Theaterschule Flensburg lädt morgen und am Freitag zu einem Live-Podcast ein. Dabei berichtet die gebürtige Französin und Leiterin der Theaterschule, Lucie Morin, über ihre Erfahrungen mit Europa und der EU. Sie selbst kam vor über 20 Jahren als Erasmus-Studentin aus der Normandie nach Flensburg. Die Künstlerin möchte Vorurteile abbauen und die Menschen auch zur Europawahl am Sonntag (9.6.) animieren. Die Veranstaltungen mit dem Titel "Europa - Wo bist du?" beginnen jeweils um 20 Uhr. Weitere Information gibt es auf der Homepage der Theaterschule Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

