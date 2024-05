Stand: 10.05.2024 15:29 Uhr Offenbar mehrere queerfeindliche Brände in Flensburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Flensburg mehrere Transparente der Rainbow Days angezündet und entfernt. Dies teilte die Polizei Flensburg mit. Unter anderem an der Eisenbahnüberführung Munketoft, der ZOB Brücke und den Brücken über der Heinrich- und der Angelburger Straße. Ein politisch motivierter Hintergrund sei nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt nach den Tätern.

