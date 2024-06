Stand: 04.06.2024 10:15 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dach des Flensburger Bahnhofs wird saniert

Am Dienstag starten die Sanierungsarbeiten des Bahnhofsdaches in Flensburg. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Die Bauarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2025 andauern. Währenddessen kann es zu Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm kommen. Die Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofs dient der Erhaltung der Gebäudesubstanz. Knapp vier Millionen Euro soll das Bauprojekt insgesamt kosten. Die Fassade des 1927 erbauten Bahnhofs ist bereits saniert worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Stromausfall in Struxdorf/Tolk in Angeln

Am Montag ist im Bereich Struxdorf/Tolk in Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bei rund 800 Haushalten der Strom ausgefallen. Nahezu fünf Stunden gab es keinen Strom. Nach Angaben von Netz AG hatte am Vormittag ein Erdbohrer bei Bauarbeiten eine 20 Kilovolt-Leitung beschädigt. Bis zum frühen Abend konnte der Schaden behoben und die Stromversorgung wieder hergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Ausbildungsmesse in Husum "Vocatium" gestartet

In den Messehallen in Husum (Kreis Nordfriesland) läuft heute bis 15 Uhr die Ausbildungsmesse Vocatium. Im Zentrum stehen dabei laut Veranstalter Gespräche, die Jugendliche in der Schule speziell nach ihren Interessen vorbereiten. Die Messe Vocatium wird jedes Jahr an mehr als 70 Orten in Deutschland ausgetragen - im kommenden Jahr auch in Flensburg. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Inklusionsausstellung im Schleswiger Kreishaus

Im Kreishaus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es ab sofort mehr als 40 Kunstwerke von beeinträchtigten Menschen zu sehen. Eröffnet wird die sogenannte Inklusionsgalerie am Vormittag von Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos). Die Bilder stehen nicht zum Verkauf und werden regelmäßig ausgetauscht. Eingebunden sind die Schleswiger Werkstätten sowie die Einrichtung "Die Mürwiker". | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Haftbefehl gegen Investor Lars Windhorst

Ein Haftbefehl gegen Investor Lars Windhorst sorgt für weitere Unruhe an den Werften in Flensburg und Rendsburg. Es geht um einen Hochhauskomplex in Hannover, das Ihme-Zentrum. Die von Windhorst geleitete Tennor Holding hatte die Immobilien erworben, doch die Ihme-Gesellschaft ist zahlungsunfähig. Das Insolvenzgericht in Hannover verhängte den Haftbefehl nach übereinstimmenden Medienberichten nun, weil Windhorst nicht vor Gericht erschienen sei und somit nicht seiner Mitwirkungspflicht nachkomme. Offenbar hat Windhorst Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt. Windhorst wird am Mittwoch in Flensburg erwartet, wo er Neuigkeiten präsentieren will. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 08:30 Uhr