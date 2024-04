Stand: 22.04.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kappeln: Taufe für gefedertes Boot für Offshore-Einsätze

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute ein neuartiges Boot für die Wartung von Windanlagen auf hoher See getauft. Dazu wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Servicetechniker können nach Angaben des Unternehmens EnBW dank einer besonderen Federung auch bei bis zu drei Meter hohem Wellengang auf die Anlagen übersetzen. Das Konzept stammt von den Firmen Wallaby und Offcon in Kappeln. Gebaut wurde das Schiff auf der Hitzler-Werft in Lauenburg. EnBW will den Prototypen nun im Windpark Baltic II auf der Ostsee testen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Nach Bombendrohung in Billund: Verdächtiger vor Gericht

Nach der Bombendrohung am Flughafen im dänischen Billund hat die Polizei einen 30 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Er muss sich vor dem Untersuchungsrichter in Horsens verantworten. Ob er in U-Haft kommt, ist noch nicht bekannt. Der Beschuldigte soll am Sonnabend einen verdächtigen Gegenstand im Flughafen mit sich geführt haben. Der Flugbetrieb ruhte zehn Stunden lang, im Umfeld kam es zu Staus. Ob ein Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zuvor besteht, ist nach Angaben dänischer Medien ebenfalls noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Handewitt: Handballerinnen verpassen Kampf um Deutsche Meisterschaft

Die A-Jugend-Handballerinnen des Handewitter SV (Kreis Schleswig-Flensburg) haben knapp den Einzug ins Final Four um die Deutsche Meisterschaft verpasst. In der Wikinghalle unterlag das Team dem Frankfurter HC mit 26:30. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Handewitterinnen mit drei Toren gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 08:30 Uhr