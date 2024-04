Stand: 05.04.2024 08:07 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schwimmbad-Abriss in Husum kurz vor Abschluss

Im Husumer Ortsteil Schobüll (Kreis Nordfriesland) sind laut Stadtsprecherin 95 Prozent der Abrissarbeiten des Schwimmbades erledigt. Ende kommender Woche sollen planmäßig alle Aufräumarbeiten abgeschlossen sein. Das 57 Jahre alte Schwimmbad wurde Ende der Sommersaison 2022 geschlossen, da eine Sanierung mit 8,5 Millionen Euro zu teuer geworden wäre. Auf der Fläche soll ein sogenanntes "Destinature Dorf" entstehen: Ein Feriencamp mit Holzhütten, Restaurant, Wellnessbereich und Bademöglichkeit. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

Neues Ausbildungszentrum der Bundeswehr bei Jagel eröffnet

In Kropp bei Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde ds neue Ausbildungszentrum der sogenannten "Abbildenden Aufklärung der Luftwaffe" eröffnet. Pro Jahr sollen dort bis zu 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehr als zwei Dutzend Lehrgängen praxisnah geschult werden. Darunter sind Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe, des Heeres, der Marine und des Cyber- und Informationsraums. Laut Oberst Jörg Schroeder ist das Ausbildungszentrum deutschlandweit das hochwertigste seiner Art. Der Bau hat etwa 12 Millionen Euro gekostet. In ein paar Wochen soll die Ausbildung beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

Mann bei Feuer in Klein Bennebek ums Leben gekommen

Bei einem Feuer in Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war der Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt, einer davon lebensgefährlich. Der Mann wurde mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus nach Lübeck geflogen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

