Neues Ausbildungszentrum der Bundeswehr in Kropp eröffnet Stand: 04.04.2024 20:32 Uhr Die Bundeswehr hat ihr Ausbildungszentrum für Luftbildauswertung verlagert: Von Fürstfeldbruck in Bayern nach Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg. Es ist Teil des Luftgeschwaders 51, das auch in Jagel sitzt.

Sie sind Spezialisten dafür, mit Bildern zu arbeiten, die aus Militärflugzeugen aufgenommen wurden - oder wollen es noch werden: die Bildanalysten, -auswerter und Fotografen der Bundeswehr. Für sie gibt es nun einen neues Ausbildungszentrum - in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg). Am Donnerstag ist es offiziell eröffnet worden. In den acht Hörsälen und Fotolaboren bei Schleswig sollen nun jährlich 450 Menschen geschult werden.

Ausbildung für alle Teile der Bundeswehr

Ausgebildete Luftbildspezialisten arbeiten schon lange in Jagel - zu dem Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" gehört eine Luftbildstaffel, die unter anderem bereits in Afghanistan, Irak, Mali aber auch beim Hochwasser im Aartal im Einsatz war. Das Geschwader habe sich empfohlen, um die Erfahrungen an andere Truppenteile weiterzugeben, sagte Kommodore Jörg Schroeder am Rande der Eröffnung. Aufklärung, Einsatzmittel und Ausbildung seien nun an einem Standort vereint. Kommandeur Manuel Weinen betont, dass im Ausbildungszentrum nicht nur Angehörige der Luftwaffe ausgebildet werden, sondern auch aus anderen Teilen der Armee: Heer, Marine und Cyber.

320 neue Mitarbeiter in Kropp

Der Standort Jage/Kropp wird durch das neue Ausbildungszentrum größer: 320 zusätzliche zivile Mitarbeitende und Soldaten kommen hinzu - insgesamt arbeiten hier dann laut Bundeswehr etwa 1.500 Menschen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.04.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg Bundeswehr