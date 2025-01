Stand: 27.01.2025 08:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Viele Veranstaltungen in der Region zum Gedenktag

In der Region finden am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus an folgenden Orten Veranstaltungen statt: In Itzehoe (Kreis Steinburg) wird am Montag (27.01.) am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus ein Kranz niedergelegt, ebenso auf dem Jüdischen Friedhof Treenefeld (Kreis Nordfriesland). Um 18 Uhr gibt es einen Gedenkgottesdienst in Itzehoe in der Innenstadtgemeinde St. Laurentii. In Heide (Kreis Dithmarschen) wird es eine Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" geben, organisiert vom Bündnis "Dithmarschen ist bunt". | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Neue App erklärt in Wilster Stolpersteine

Mit der App "Stolpersteine Digital" will der Landesbeauftragte für Politische Bildung im Land auf die Schicksale der durch das NS-Regime ermordeten Menschen aufmerksam machen. Sie sollen verdeutlichen, dass die Deportierung flächendeckend stattfand, auch auf dem Land, auch vor unseren Haustüren. In Wilster (Kreis Steinburg) beispielsweise sind im vergangenen Jahr vier neue digitale Stolpersteine hinzu gekommen. Wer etwas über die Biografien dieser drei Männer und einer Frau wissen möchte, der kann das nun mithilfe der App "Stolpersteine Digital" tun. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

Meldorfer Schüler zeigen ihren Kurzfilm über die NS-Zeit

Am Montag vor 80 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz befreit. Anlässlich dieses Jahrestages wird Montagnachmittag (27.01.) im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in Gudendorf ein Kurzfilm von Schülern und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Meldorf (Kreis Dithmarschen) präsentiert. Dort geht es um das Schicksal einer Bäuerin während der NS-Zeit. Sowohl das Drehbuch als auch die Darstellungen stammen von den Zehntklässlern selbst. Die Premiere von "Frau Magarete" findet am Montag um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gudendorf statt. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2025 08:30 Uhr

