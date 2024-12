Stand: 09.12.2024 15:33 Uhr Einsturzgefahr: Teile von Brunsbütteler Grundschule bleiben gesperrt

Das baufällige Verwaltungsgebäude der Boy-Lornsen-Schule in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) sagte, am Montag werde ein Bausachverständiger das einsturzgefährdete Gebäude untersuchen. Dann soll besprochen werden, welche Maßnahmen zur Sicherung eingeleitet werden müssen. Die Stadt Brunsbüttel ist Schulträger und daher für die Grundschule zuständig. Am vergangenen Montag hatte das Bauamt das Gebäude gesperrt, nachdem Mitarbeitende Geräusche gehört hatten. Vor Ort waren Risse im Mauerwerk festgestellt worden. Der Unterricht an der Grundschule ist von der Sperrung nicht betroffen, denn die Klassenräume befinden sich in einem anderen Gebäude.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

