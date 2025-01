Stand: 13.01.2025 08:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehr rettet festgefronen Schwan in Itzehoe

Am Sonntag hat die Feuerwehr in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen festgefrorenen Schwan geretettet. Passanten hatten das Tier auf dem zugerofrenen Malzmüllerwiesenteich gesehen und die Feuerwehr gerufen. Da sich der Schwan wenig bis gar nicht bewegte, ließen die Rettungskräfte ein Schlauchboot ins Wasser und näherten sich dem Tier. Kurz bevor sie den Schwan erreichten, löste er sich selbständig vom Eis und flog weg. Auf Nachfrage erklärt die Feuerwehr, dass es äußerst selten passiere, dass ein Vogel auf einer Eisfläche festfriere - und warnt davor, die Eisflächen selbständig zu betreten. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Zeugenaufruf nach mutmaßlich illgealem Autorennen auf A23

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen auf der A23 am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16 Uhr bemerkten Polizisten nach eigenen Angaben einen Audi A8, der ein anderes Fahrzeug auf der A23 in Höhe Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) in Richtung Hamburg rechts über den Seitenstreifen überholte und anschließend hinter dem zivilen Polizeifahrzeug einscherte. Die Einsatzkräfte stoppten den 22-jährigen Fahrer. Vermutlich hatte er sich zuvor ein Rennen mit einem Mercedes-Fahrer geliefert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in Itzehoe zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Zahl der Fledermäuse in Hohenlockstedt steigt

Die Zahl der Fledermäuse in alten Munitionsbunkern der Bundeswehr in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) hat im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Der Bestand stieg von etwa 500 auf nun knapp 700 Tiere, wie die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten mitteilen. In allen Bunkern auf dem Gelände seien es insgesamt 1.300 - ein Anstieg um fast 300 Fledermäuse. Im Winter 2018/19, zu Beginn der Beobachtungen, seien erst 34 Tiere gezählt worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

