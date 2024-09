Stand: 24.09.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bald keine Rufbusse mehr in Teilen Nordfrieslands

Das Rufbusangebot in den Teilnetzen Nordfriesland Nord und Süd wird Ende 2025 eingestellt. Das hat der Kreistag von Nordfriesland am Freitag beschlossen. Vor allem der SPD war das bisherige Angebot mit und 1,8 Millionen Euro jährlich für etwa 23.000 Fahrgäste zu teuer. Bis zum Sommer war noch über eine Weiterentwicklung nachgedacht worden - im Raum stand ein komplett flexibles Angebot ohne feste Fahrzeiten und Strecken. Ab 2026 soll es einen Fördertopf aus Kreismitteln geben, um vereinzelt und gezielt Mobilitätsangebote zu fördern. Darauf hofft unter anderem Gardings Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU). Sie nannte die Entscheidung des Kreistags "traurig". Auf Eiderstedt war der Rufbus 2017 als Pilotprojekt gestartet und hatte zuletzt 11.000 Nutzer jährlich. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

LNG-Terminal in Brunsbüttel: Erörterungstermin für Beschwerden

Für den geplanten Bau eines LNG-Terminals an Land am Hafen von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) beginnt am Dienstag der erste Erörterungstermin in Itzehoe (Kreis Steinburg). Die Menschen, die Einwände vorgebracht haben, können diese gegenüber dem Betreiber, der Genehmigungsbehörde vorbringen. Das Terminal an Land wird parallel zu dem bereits für den Erdgasumschlag genutzten schwimmenden Terminal geplant und soll später auch für Wasserstoff genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Husum: B5 bis Ende November halbseitig gesperrt

Auf der Bundesstraße 5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) brauchen Autofahrer im Moment Geduld. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erneuert bis Ende November die Lärmschutzwände entlang der B5 im Bereich "Hasselberg" bei Husum. Dafür soll laut Landesbetrieb ein Kran aufgestellt werden. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn täglich halbseitig gesperrt. Der Verkehr soll über eine mobile Ampel vorbei geführt werden. Wenn die Maßnahmen an den Arbeitstagen abgeschlossen sind, können beide Fahrspuren wieder befahren werden. Die Gesamtkosten von rund 550.000 Euro zahlt der Bund. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

