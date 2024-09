Entlassungen bei Northvolt: Verunsicherung in Heide wächst Stand: 24.09.2024 17:17 Uhr Nach den Nachrichten von Northvolt gibt es weiter Verunsicherung in der Region. Der Batteriezellen-Hersteller hat für sein Heimatland Schweden 1.600 Entlassungen beschlossen. Die Politik zeigt sich zuversichtlich, dass der Bau der Giga-Fabrik in Heide wie geplant vorangeht.

"Es ist zu wenig konkrete Information, die man bekommt", meint Holger Heuermann in der Heider Innenstadt. Er spricht aus, was sich viele Menschen in der Region wünschen, wenn es um das Thema Northvolt-Batteriefabrik geht: "dass die Politik konkreter mit Northvolt spricht und eine konkrete Aussage auch den Bürgern gibt." Uwe Tank kommt ebenfalls aus der Region und sagte NDR Schleswig-Holstein: "Es wird viel diskutiert in der Stadt, was alles umgemodelt werden muss, es ist jetzt alles in Gang gebracht worden. (...) Aber man weiß noch nicht, was da kommt."

Denn der Batteriezellen-Hersteller Northvolt steckt in der Krise und hat die Entlassung von etwa 1.600 Mitarbeitenden in Schweden beschlossen. Das entspricht knapp einem Viertel der Northvolt-Belegschaft in dem skandinavischen Land. Weltweit arbeiten insgesamt etwa 7.100 Menschen für Northvolt. Der Schritt war angekündigt worden, aber noch ohne genaue Zahlen. Ob die Stellenstreichungen auch Auswirkungen auf den geplanten Standort einer großen Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) haben, ist noch nicht klar.

Planungsgruppe und Landesregierung zuversichtlich

Am Dienstag hat sich die Northvolt-Steuerungsgruppe in Kiel zu einer regulären Sitzung getroffen. Dort werden etwa alle sechs Wochen Fortschritte und Herausforderungen des Projekts besprochen. Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, sagte, er habe keine Zweifel daran, dass in Heide wie geplant weiter gebaut werde.

"Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass die Entscheidungen in Bezug auf Schweden keine Auswirkungen auf Heide haben." Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei

Auch der Vorstand der Entwicklungsagentur Region Heide, Dirk Burmeister, zeigte sich vor dem Treffen zuversichtlich: "Wir gehen in der Region null Millimeter vom Gaspedal mit der ganzen Entwicklung." Es gebe die Meldung aus Schweden, dass der Hochlauf der Zellproduktion in Heide kommen müsse.

Bundeswirtschaftsminister in Dauerkontakt mit Northvolt

Dennoch sind die Sinne ganz offensichtlich bis in höchste Regierungsebenen geschärft: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte der schwedischen Wirtschaftszeitung "Dagens Industri" am Rande des sogenannten Autogipfels, man stünde "in dauerndem Kontakt mit Northvolt". Im schwedischen Stammwerk müsse die Produktion nun hochgefahren werden, um mehr Einnahmen zu generieren, sagte der Bundeswirtschaftsminister. Northvolt hänge dem Zeitplan hinterher.

Northvolt-Experte aus Schweden malt düsteres Zukunftsbild

Anders Hägerstrand geht sogar noch einen Schritt weiter. Er berichtet als Journalist der schwedischen Wirtschaftszeitung "Dagens Industri" regelmäßig über Northvolt. Er sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, dass er einen Produktionsbeginn in Heide in zwei Jahren für fast unmöglich halte. Northvolt konzentriere sich nun darauf, seine Produktion im Werk im schwedischen Skellefteå zu steigern. Denn die Situation des Unternehmens sei sehr ernst.

Über Zeitplan-Anpassungen "noch nicht entschieden"

Ein Unternehmenssprecher erklärte am Montag, dass die Arbeiten in Heide "von den heutigen Entscheidungen nicht betroffen" seien und die Baumaßnahmen "in gewohnter Weise" weiterliefen. Aber er sagte auch: "Über eventuelle Anpassungen der Zeitpläne wurde noch nicht entschieden."

Fabrik bei Heide soll 3.000 Arbeitsplätze schaffen

Das entspricht der Linie, die Northvolt-Deutschland-Chef Christofer Haux im Juli vertreten hatte, als schon einmal über die Ausbau-Pläne des Batteriezell-Herstellers diskutiert worden war. Die Fabrik soll 3.000 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein schaffen.

Northvolt will sich auf Kerngeschäft konzentrieren: Batteriezellen

Northvolt will insgesamt 20 Prozent seiner globalen Belegschaft entlassen - und begründet den Schritt damit, sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu wollen: die Produktion von Batteriezellen. Für Prof. Holger Görg vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist das "ein sehr guter Weg". Das Unternehmen habe ausprobiert, in verschiedene Branchen zu gehen - und fokussiere sich jetzt auf das Kerngeschäft, so Görg. Es sei "normal, was passiert".

Milliarden-Projekt bei Heide soll 2026 erste Produkte liefern

Zum Kerngeschäft soll auch der Standort Heide beitragen. Northvolt will in Dithmarschen künftig bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos pro Jahr bauen. Die ersten Produkte sollen nach bisherigem Planungsstand bereits 2026 ausgeliefert werden. Den Startschuss für den Bau des 4,5-Milliarden-Euro-Projekts hatten Ende März unter anderem Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Habeck gegeben. Denn ein solches Werk in Deutschland ist strategisch wichtig für Deutschland und Europa, um sich auf dem Markt der E-Mobilität im Rennen mit China zu behaupten. Daran ist auch Volkswagen beteiligt: Der Autobauer hält etwa ein Fünftel der Anteile bei Northvolt.

Ex-Tesla-Manager Carlsson hatte Ausbaupläne eingedampft

Wegen wegbrechender Aufträge und Problemen beim Hochfahren der Produktion hatte der Konzern im Sommer angekündigt, seine internationalen Ausbaupläne einzudampfen. Northvolt, geführt vom ehemaligen Tesla-Manager Peter Carlsson, hat sich das Ziel gesetzt, die weltweit umweltfreundlichsten Batterien zu produzieren. Carlsson verwies am Montag auf "Gegenwind" im Automobilmarkt und beim Industrieklima im Allgemeinen. Er bezeichnete die angekündigten Entlassungen als "schwierige und schmerzhafte" Entscheidung. Sie seien jedoch notwendig für den langfristigen Erfolg von Northvolt.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatten wir berichtet, dass die Belegschaft von Northvolt insgesamt um ein Viertel reduziert werde. Laut Northvolt handelt es sich jedoch um ein Fünftel der Belegschaft. In Schweden selbst ist ein Viertel der Mitarbeitenden betroffen.

