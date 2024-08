Stand: 26.08.2024 08:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vollsperrung der B5 zwischen Tönning und Rothenspieker

Im Zuge der Erweiterung der Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Rothenspieker (Kreis Nordfriesland) auf drei Fahrspuren erneuert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH)von Montag an ein großes Durchlassbauwerk eines Hauptsielzuges. Außerdem werden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes können die Arbeiten nur unter Vollsperrung stattfinden, so der LBV.SH. Die Auffahrt zur B202 in Richtung St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bleibt laut Landesbetrieb uneingeschränkt befahrbar, nach Husum führt die Umleitung über Friedrichstadt (beide Kreis Nordfriesland). Die Arbeiten werden laut Landesbetrieb mindestens neun Monate andauern. Solange bleibt die B5 in diesem Bereich voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Vergessener Rucksack löst Bahnhofssperrung aus

Am Sonntag hat die Polizei den Bahnhof in Heide (Kreis Dithmarschen) aus Sicherheitsgründen drei Stunden lang gesperrt. Laut Polizei fiel Reisenden in einem Zug der Linie Neumünster - Büsum um kurz nach 20 Uhr ein Rucksack auf, aus dem ein Ticken zu hören gewesen sei. Die Beamten rückten daraufhin zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst an, konnten jedoch nichts Gefährliches feststellen. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, war der Rucksack zuvor bereits als verloren gemeldet worden. Daraufhin gab die Polizei den Bahnhof wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Erneut Drohne über Brunsbüttel gesichtet

Der Videodienst der Deutschen Presseagentur (dpa) berichtet von einem weiteren unerlaubten Drohnenüberflug über Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Man habe das Objekt sichten und filmen können, so die Agentur. Außerdem sei auch eine unbefugte Person auf dem mobilen LNG-Terminal gesichtet worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Flensburg konnte sich auf NDR Anfrage noch nicht äußern. Seit dem 8. August waren immer wiederillegale Drohnenflüge über dem Industriepark und dem Kernkraftwerk Brunsbüttelgesichtet worden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt wegen des Verdachts der Spionage und Sabotage. Die Landespolizei Schleswig-Holstein solle zeitnah mit einer Ausstattung für die Drohnenabwehr ausgestattet werden, so das Innenministerium. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

