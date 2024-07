Stand: 25.07.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide bekommt 225.000 Euro Förderung für Straßenumbau

Sicher durch die "Hölle": Heide (Kreis Dithmarschen) bekommt eine neue Fahrradstraße. Dafür wird die Straße "Hölle" entsprechend umgebaut. Die Bauarbeiten kosten rund 300.000 Euro. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) überreichte dafür am Mittwoch dem Heider Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) einen Förderbescheid über 225.000 Euro. Das Geld stammt aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes. Die Umwandlung der Hölle gehört zu einem Gesamtkonzept, um die Anbindung an das Stadtzentrum zu verbessern und Heide fahrradfreundlicher zu machen: In Zukunft dürfen dort nur noch Anwohnerinnen und Anwohner mit dem Auto fahren. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Northvolt: Bald Pfahlgründungsarbeiten für erste Produktionshalle

Der Bau der Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen geht weiter: Nach Angaben eines Sprechers hat Northvolt beim Landesamt für Umwelt einen Antrag für Pfahlgründungsarbeiten für das erste große Produktionsgebäude gestellt. Mit diesen Arbeiten will Northvolt zeitnah starten, so der Sprecher. Zuletzt hatte der schwedische Batteriehersteller für schlechte Nachrichten gesorgt. BMW cancelte einen Zwei-Milliarden-Euro-Auftrag, und dann folgte die Meldung: Die Schweden müssten ihre Expansionspläne überdenken. Der Standort Heide werde aber nicht in Frage gestellt, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Getreideernte an der Westküste auf Zehn-Jahres-Tief

Wegen des nassen Herbstes im vergangenen Jahr ist die Ernte von Wintergerste an der Westküste auf einem Zehn-Jahres-Tief. Das teilen auf NDR Schleswig-Holstein Anfrage die Kreisbauernverbände Steinburg und Dithmarschen mit. In Dithmarschen ist laut Verband zehn bis 15 Prozent weniger Wintergerste geerntet worden. Auch im Kreis Steinburg seien die Ergebnisse unterdurchschnittlich, sagt Ida Sieh vom Kreisbauernverband. Die Landwirte müssen jetzt deutlich mehr Sommergetreide als üblich anbauen. Dessen Ertrag sei geringer als der einer Winterkultur, weil er weniger lange auf dem Acker steht. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2024 | 08:30 Uhr