Stand: 15.07.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ermittlungen nach Zugunfall in Garding

Die Polizei ermittelt nach einem Zugunfall in Garding (Kreis Nordfriesland) auf Eiderstedt. Am Sonnabendmittag war ein Auto auf dem unbeschrankten Bahnübergang am Langerackweg mit einem Zug der Nordbahn auf der Strecke Tönning - St.Peter-Ording zusammengeprallt. Laut einem Sprecher der Bundespolizei sei es trotz Hupsignalen zur Kollision gekommen. Der Autofahrer erlitt lediglich einen Schock, die 45 Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt. Der Zug konnte laut Bundespolizei seine Fahrt sogar fortsetzen, sodass die Sperrung der Bahnstrecke nach knapp zwei Stunden wieder aufgehoben werden konnte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Niederländer gewinnt Wingfoiling-WM in Sankt-Peter-Ording

Der Niederländer Amado Vrieswijk hat die Wingfoiling Weltmeisterschaft vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gewonnen. Der Wettbewerb war erstmals mit 40 Teilnehmenden im Rahmen des California Wind Surf Cups ausgetragen worden. Der Niederländer konnte sich gegen den Franzosen Alexis Mathis und den Deutschen Michele Becker durchsetzen. Der aus Kiel stammende Fabian Wolf landete auf dem vierten Platz. Ein Sprecher des Veranstalters sagte, durch die gute Zusammenarbeit mit der Tourismus-Zentrale sei es möglich gewesen, sechs Rennen an drei Tagen und ein großes Rahmenprogramm durchzuführen. Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher seien für das Event nach St. Peter-Ording gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Grömitz siegt gegen Büsum beim NDR Festival

Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher haben am Sonnabend am Büsumer Hauptstrand (Kreis Dithmarschen) das NDR Festival besucht. Trotz teilweise starker Regenschauer feierten die Gäste zu der Musik des Elektro-Pop Duos Glasperlenspiel. Zuvor wurde die Challenge zwischen Grömitz (Kreis Ostholstein), dem ersten Ort des NDR Festivals, und Büsum ausgetragen - unter anderem mit einem Quiz, 150 Liegestützen, dem Werfen von aufgeblasenen Schwimmreifen und dem Aufbauen von Liegestühlen. Büsum kam auf 38 Punkte und verlor damit gegen Grömitz, das mit 41 Punkten vorgelegt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

