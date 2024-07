Wetter-Wahnsinn am Wattenmeer beim NDR Festival in Büsum Stand: 14.07.2024 10:41 Uhr Sonne, Sturmböen und Starkregen - dazu viele tanzende Regenponchos und strahlende Gesichter: Das NDR Festival in Büsum (Kreis Dithmarschen) am Sonnabend war typisch norddeutsch und einzigartig.

von Torsten Creutzburg

Das Wetter in Büsum ist so unberechenbar wie die Lottozahlen, wissen NDR Festival-Besucher aus den vergangenen Jahren, und das hat es dieses Jahr auch wieder bewiesen. Kurz vor Festivalbeginn zog eine massive Regenfront vom Meer über die Watt-Tribüne und sorgte für viele sorgenvolle Gesichter bei Besuchern und Bühnencrew. Zum Glück war nach einer halben Stunde der Spuk vorbei, die Bühne blitzeblank geregnet und alles bereit für die Party mit Bühnenspielen, dem Finale der Städte-Challenge und dem großen Abschlusskonzert des Elektropop-Duos von Glasperlenspiel.

"Caro und Daniel sind einfach so sympathisch. Ich war schon bei 28 Konzerten und find' die einfach geil", schwärmt Lara aus Eutin (Kreis Ostholstein), die mit ihren Freundinnen Miriam und Susann aus Niedersachsen schon Stunden vor dem Konzert in der ersten Reihe ausharrten - auch bei Regen und Sturm.

Nicht nur die drei Glasperlenspiel-Fans sind begeistert von der Band und der Atmosphäre an der Watttribüne. Auch Anke Lazar liebt die Festival-Atmosphäre. Sie ist seit 40 Jahren die Kuchen-Queen und verkauft aus ihrem mobilen Backwagen "Big Mama" 16 unterschiedliche Köstlichkeiten. Für das NDR Festival hat sie am Vortag ein Extrablech Kirsch-Eierlikör-Kuchen gebacken, "zum Aufwärmen und Aufheizen", wie sie lächelnd sagt.

Regentanz und Finale der Grömitz-Challenge

Mit einer Verzögerung von knapp 30 Minuten startet die Show auf der Watt-Tribüne mit NDR Fernsehmoderatorin Kristin Recke und NDR1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Die bekannte Party- und Coverband Good Music Live sorgt dafür, dass die Stimmung vor der Bühne trotz wiederkehrender Regenschauer nicht abebbt, sondern stetig steigt.

Neben kurzweiligen Bühnenspielen steht in Büsum auch das Finale der Städte-Challenge der Küstenorte Büsum an der Nordsee und Grömitz an der Ostsee an. In Disziplinen wie dem Schleswig-Holstein Quiz, Liegestütze auf Zeit, Schwimmring-Zielwerfen auf den Bürgermeister oder Sonnenliegen-Wettaufbau legte zunächst Grömitz vor, in Büsum legte das Team Nordsee nach. Leider ohne Erfolg für das Team um Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und Tourismuschef Robert Kowitz. Die nehmen es aber sportlich und bitten zur Revanche im kommenden Jahr.

Elektropop im Dauerregen mit Glasperlenspiel

Um 21 Uhr, pünktlich zum Konzertstart der Headliner Glasperlenspiel, öffnet der Himmel alle Schleusen und es regnet im Strömen – nonstop. Das stört weder das Elektropop-Duo aus Berlin noch die mehreren tausend Besucher vor der Bühne. Schirme werden aufgespannt, neonfarbene Regenjacken und Ponchos übergeworfen und gefeiert wie es nur Schleswig-Holsteiner und ihre Gäste können. Da sind selbst Caro und Daniel von Glasperlenspiel beeindruckt und begeistert. "In anderen Bundesländern wären die Leute schon weggelaufen, ihr nicht - cool" rufen sie in die Menge und feiern in die Nacht mit ihren Hits wie "Nie vergessen", "Royals and Kings" oder "Geiles Leben".

Nach dem Festival ist vor dem Festival

Die Partybesucher lassen sich nicht von Regen und Sturm unterkriegen und das gilt auch für Schleswig-Holsteins größte kostenlose Festivaltour. Denn nach dem ersten NDR Festival in Grömitz, dem feucht-fröhlichen Festival in Büsum folgt am kommenden Sonnabend - also, am 20. Juli - in Pinneberg NDR Festival Nummer Drei, diesmal mit Chartstürmer KAMRAD auf der Bühne und hoffentlich etwas angenehmerem Partywetter.

