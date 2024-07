Stand: 11.07.2024 08:21 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Goldener Scheckenfalter ist zurück in der Nordoer Heide

Der Goldene Scheckenfalter ist zurück in der Nordoer Heide (Kreis Steinburg) - und damit zurück in Schleswig-Holstein. Die Stiftung Naturschutz konnte den stark gefährdeten Schmetterling auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Itzehoe ansiedeln. Für Insektenexperte Detlef Kolligs ein Gewinn für die Natur: "Für uns ist das eine Regenschirmart: Wenn wir einen Lebensraum gestalten, in dem der Falter überlebt, ist das gleichzeitig ein Lebensraum für viele weitere bedrohte Arten." Zwischen 2014 und 2016 zog ein Projektteam ungefähr 15.000 Raupen auf und setzte sie aus. Der Goldene Scheckenfalter galt seit fast 20 Jahren in der Region als ausgestorben. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Drogenrazzia an der Westküste

Bei einer groß angelegten Razzia haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mehrere mutmaßliche Dealer verhaftet. Unter anderem in Heide, Wesselburen und Büsum (alle Kreis Dithmarschen) haben 250 Beamte Objekte durchsucht und Handys, Drogen sowie mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Laut einer Polizeisprecherin wurden drei Haftbefehle vollstreckt - ein weiterer befinde sich noch in der Prüfung. "Einer der Beschuldigten leistete Widerstand und wurde bei diesem Widerstand leicht verletzt, konnte vor Ort aber behandelt werden, ist also haftfähig. Polizeibeamte wurden nicht verletzt", so die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Brunsbüttel will bessere Fährverbindung über den NOK

Einstimmig hat die Ratsversammlung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) am Mittwochabend eine Resolution beschlossen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird in dem Schreiben aufgefordert, sich umgehend um die Probleme zu kümmern und einen verlässlichen Fährbetrieb sicherzustellen. Zuletzt fiel wegen kaputter Fähren oder Personalmangel immer wieder eine der beiden großen Fähren aus. Die Folge waren lange Staus und Wartezeiten für Pendler, Schüler und Einsatzkräfte. Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wenden Kommunalpolitiker sich nun mit ihren Forderungen an Wissing. Im Herbst soll zudem ein Krisentreffen mit Wissing stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 06:00 Uhr

