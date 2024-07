Stand: 01.07.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Eröffnung des neuen Luftrettungsstandortes bei Hohenlockstedt

Auf dem Flugplatz "Hungriger Wolf" bei Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ist ab Montag der ADAC Rettungshubschrauber "Christoph 67" im Dienst. Neben Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Niebüll (Kreis Nordfriesland) und Ahrensbök (Kreis Ostholstein) ist das der nächste Standort eines Rettungshubschraubers in Schleswig-Holstein. Damit wird die Hilfe aus der Luft für Teile des Landes noch effizienter und schneller. Die Piloten und Sanitäter für "Christoph 67" stellt der ADAC, das Notärzteteam kommt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Das Schulzentrum Heide-Ost bleibt nach Brand weiter geschlossen

Nach Angaben der Schule findet der Unterricht im Schulzentrum Heide-Ost nun bis mindestens Mittwoch ausschließlich online statt. Die Auswirkungen des Feuers seien weitreichender als bislang angenommen, schreibt der Direktor auf der Homepage der Schule. Um einen sicheren Schulbetrieb gewährleisten zu können, finden Messungen in den Räumen statt, heißt es weiter. In der Nacht zu Freitag hatte es in der Schule in Heide (Kreis Dithmarschen) im Lehrerzimmer gebrannt. Durch die Rauchgase sind aber noch mehr Räume betroffen als zunächst angenommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Boris Pfau wird neuer Bürgermeister in St. Peter-Ording

Der als parteiloser Einzelbewerber angetretene Boris Pfau hat sich am vergangenen Sonntag in der Bürgermeister-Stichwahl in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) mit 55,8 Prozent gegen den von der CDU vorgeschlagenen Eckhard Rave durchsetzen können, der 44,2 Prozent der Stimmen bekam. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der fünf Kandidierenden die notwendige Mehrheit der Stimmen bekommen. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos) seinen vorzeitigen Rücktritt zum 1. März eingereicht hatte. Er hatte zuletzt keine Rückendeckung mehr in der Politik für die vor ihm liegenden Herausforderungen gespürt, so Ritter damals. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

