Richtfest der neuen Halbleiter-Fabrik in Itzehoe

Heute findet das Richtfest der neuen Halbleiter-Fabrik in Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Der Rohbau mit der Dachkonstruktion ist fertig, das Unternehmen Vishay feiert diesen Schritt. Der neue Reinraum soll etwa 370 Millionen Euro kosten. 150 Beschäftigte, die Halbleiter für Elektro-Autos produzieren, sollen künftig in der neuen Fabrik arbeiten. Bei dem Richtfest werden die Staatssekretärin Julia Carstens (CDU) aus dem Wirtschaftsministerium sowie der Steinburger Landrat Claudius Teske (parteilos) anwesend sein. Mehr zu diesem Thema gibt es heute Abend um 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein Magazin zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Grundschule Stapelholm ist jetzt Internet-ABC-Schule

Neun Grundschulen aus Schleswig-Holstein dürfen sich jetzt Internet-ABC-Schule nennen. Dazu gehört auch die Grundschule Stapelholm in Erfde, die auch Standorte in Norderstapel und Bergenhusen (alle Kreis Schleswig-Flensburg) hat. Den Titel erhalten Schulen, an denen sich Lehrkräfte ausführlich mit der Vermittlung von Medienkompetenz für Kinder beschäftigt haben: Mindestens zwei Lehrkräfte pro Schule haben dazu zwei Jahre lang eine Fortbildung gemacht. Träger des Projekts sind das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein und die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

Neuer Studiengang "Green Technology" in Heide

An der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es vom Wintersemester an einen neuen Studiengang zur Wasserstoff-Technologie. Die Hochschule hat den Bachelor-Studiengang "Green Technology" am Dienstag im Rahmen der bundesweiten Woche des Wasserstoffs der Öffentlichkeit vorgestellt. Inhalte sind unter anderem Gebäudetechnik, Energiewendetechnik und Wasserstoff-Technologien. Mit dem neuen Ingenieur-Studiengang nehme man die technologische Entwicklung beim Wasserstoff auf, und gehe auch auf den Bedarf der Unternehmen in der Region ein, so ein Sprecher der Fachhochschule. Gerade in diesem Bereich gebe es einen großen Personalmangel. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 08:30 Uhr

