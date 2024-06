Stand: 10.06.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Ergebnisse Europawahl in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen, Nordfriesland

Bei der Wahl zum Europaparlament ist die CDU am Sonntag in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland mit jeweils mehr als 30 Prozent stärkste Kraft geworden. In Steinburg und Nordfriesland landete die SPD mit großem Abstand auf Platz zwei, in Dithmarschen schaffte dies die AfD. Sie verzeichnet in allen drei Kreisen auch den größten Stimmenzuwachs mit fünf bis sieben Prozentpunkten. Die größten Verluste an der Westküste erlitten die Grünen - sie verloren 12 bis 15 Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung lag jeweils bei etwas über 60 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Büsum, St. Peter-Ording und Brunsbüttel

Bei der Bürgermeisterwahl in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat sich eine Mehrheit für Oliver Kumbartzky ausgesprochen. Der 42-jährige FDP-Landesvorsitzende konnte sich mit knapp 60 Prozent der Stimmen gegen die unabhängige Einzelbewerberin Elke Mordhorst durchsetzen. Kumbartzky war gemeinsam von CDU, SPD und der Wählergemeinschaft FWB vorgeschlagen worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,2 Prozent. Kumbartzkys Amtszeit als neuer Bürgermeister in Büsum beginnt am 1. Februar 2025. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde am Sonntag der bisherige parteilose Bürgermeister Martin Schmedtje im Amt bestätigt. In St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) konnte sich bei der Bürgermeisterwahl keiner der Bewerber durchsetzen, deshalb gibt es eine Stichwahl. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Bürgerentscheid in Wewelsfleth: Windpark darf nicht gebaut werden

Ein in der Gemeinde Wewelsfleth (Kreis Steinburg) geplanter Windpark darf nicht gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids zum Windpark Beesen am Sonntag. Ein Investor wollte dort in der Nähe eines Wohngebietes drei Windkraftanlagen errichten. Laut einem Sprecher des Amtes Wilstermarsch sprachen sich knapp 39 Prozent der Wahlberechtigten gegen den Windpark aus, knapp 30 Prozent waren dafür. Das bedeutet, dass die Gemeinde Wewelsfleth eine notwendige Bauleitplanung für den Windpark nicht vorantreiben darf. An das Votum des Bürgerentscheids muss sich die Gemeindevertretung zwei Jahre halten. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

