Stand: 07.06.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kellinghusen will Hochwasserschutz verbessern

Hochwasserschutz wird immer wichtiger. In einer Machbarkeitsstudie haben Experten erarbeitet, welche Maßnahmen in Kellinghusen (Kreis Steinburg) getroffen werden müssen, um die Bewohner vor Wassermassen zu schützen. Denn die Deiche sind zu niedrig. Neue Schöpfwerke müssen installiert werden. Es braucht laut Studie Rückhalteflächen und die Stör soll kontrolliert über die Ufer treten. Dazu seien Hochwasserschutzwände auf angrenzenden Privatgrundstücken notwendig, wie zum Beispiel in der Birkenallee, erklärt ein Sprecher des Hochwasser-Ausschusses. Entsprechende Gespräche werden mit den betroffenen Hausbesitzern geführt. Im Moment läuft dazu auch eine europaweite Ausschreibung, auf die sich Planungsbüros bewerben können. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

St. Peter-Ording gewinnt den Fairtrade-Award

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat am Donnerstag in Berlin den Fairtrade-Award in der Kategorie Zivilgesellschaft gewonnen. Die Jury würdigte insbesondere Aktionen, bei denen nicht nur auf lokale Probleme - wie zum Beispiel Fischereiabfälle und Landverlust - geschaut wurde, sondern gleichzeitig auch etwa über die Folgen des Klimawandels in Ländern des globalen Südens informiert wurde. Laut Jan Kern von der zuständigen Steuerungsgruppe soll Fairtrade in St. Peter-Ording Alltag werden: "Wir haben schon zwei Schulen, die fairtrade-zertifiziert sind, und dazu noch eine Kita, sodass wir schon in sehr jungen Jahren Kinder über Folgen des Klimawandels informieren." | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Neuer Ladepark für E-Autos an A23 bei Heide geplant

Nahe der Autobahnabfahrt Heide-Süd (Kreis Dithmarschen) soll in den kommenden Wochen ein Schnell-Ladepark für E-Fahrzeuge entstehen. Das Unternehmen BeBa Energie will in Hemmingstedt acht Ladesäulen mit einer Gesamtladeleistung von 400 Kilowatt errichten, an denen die Fahrzeuge in 15 bis 45 Minuten aufgeladen werden können. Damit erhöhe man in unmittelbarer Nähe zu A23 die Versorgungssicherheit in Sachen Elektro-Mobilität, sagte BeBa-Geschäftsführer Bernd Bartels. Der Strom für den Schnell-Ladepark soll aus einer Solar-Anlage kommen. Dafür investiert die Firma 2,2 Millionen Euro. Als Projektmanager unterstützt seit dieser Woche auch der ehemalige Dithmarscher Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) das Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 08:30 Uhr