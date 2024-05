Stand: 23.05.2024 10:38 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess wegen Totschlags beginnt in Itzehoe

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich ab sofort vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe (Kreis Steinburg) wegen vermeintlichen Totschlags verantworten: Er soll im August 2021 in Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen 36-Jährigen im Streit mit einem Messer getötet haben. Der damals 19-Jährige wurde zunächst nicht angeklagt, weil die Ermittler von Notwehr ausgegangen waren. Dagegen gingen Angehörige des Toten erfolgreich juristisch vor.

Starkregen über SH - nur ein Einsatz an Westküste

Die Starkregenfront, die am Mittwochabend übers Land gezogen ist, hat an der Westküste lediglich in Marne (Kreis Dithmarschen) zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Das teilte die Einsatzleitstelle am Donnerstag mit. Dort war die Bahnhofstraße kurzzeitig überflutet, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht aufnehmen konnte. Wohl auch, weil einige Gullis in dem Bereich mit Laub verstopft waren, so die Feuerwehr. Daraufhin pumpte die Feuerwehr das Wasser ab.

Dithmarschen bundesweit beim Thema Windkraft auf Platz eins

Der Kreis Dithmarschen ist bundesweit auf Platz eins der Regionen, in denen Energie mit Windkraft erzeugt wird. Das hat eine kürzlich veröffentlichte Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergeben. Demnach gibt es in Dithmarschen rund 16 Kilowatt Windleistung pro Hektar auf Gewerbeflächen. Auf Platz zwei liegt danach der Kreis Nordfriesland. Der Kreis Steinburg ist auf dem vierten Platz. Die Verfügbarkeit von grünem Strom für die Industrie ist zu einem Standortvorteil geworden, erklärt Hanno Kempermann vom IW. Die Westküste würde ihm zufolge eine Vorreiterrolle spielen. Außerdem würde die Region dadurch dynamisiert werden, dass sich neue Unternehmen ansiedeln, wie beispielsweise Northvolt, so Kempermann.

Kostenloser Stromspar-Check in Husum

Noch bis 12 Uhr können Bürgerinnen und Bürger heute im Husumer Rathaus (Kreis Nordfriesland) überprüfen lassen, wo sie Energiekosten sparen können. Das Angebot ist ein bundesweites Projekt vom Deutschen Caritasverband und dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. Der Check sei demnach kostenlos und individuell auf die jeweilige persönliche Situation abgestimmt.

