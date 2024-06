Stand: 14.06.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

"Gorch Fock" kehrt in Heimathafen Kiel zurück

Die "Gorch Fock" wird heute Vormittag in Kiel erwartet. Im vergangen März war das Segelschulschiff der Marine zu einer Ausbildungsfahrt aufgebrochen. Insgesamt legte die "Gorch Fock" über 6.000 Seemeilen zurück und fuhr unter anderem die Häfen im spanischen Gijón, Tanger in Marokko und Porto in Portugal an. Auch Kadetten aus Frankreich, Kamerun, Ghana, Kolumbien, Senegal, Togo und Tunesien waren an Bord. Die Gorch Fock soll am 29. Juni die alljährliche Windjammerparade der Kieler Woche anführen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Giftköder in Eckernförde ausgelegt? Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Montag hat eine Hundebesitzerin bei einem Spaziergang im Diestelkamp in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) rote Leckerlis gefunden. Ihr Hund soll nach Angaben der Polizei diese roten Substanzen gefressen haben und danach direkt zum Tierarzt gebracht worden sein. Der Tiermediziner konnte aber nicht mit Sicherheit bestätigen, dass es sich bei der roten Substanz um Gift handelte. Laut Hundebesitzerin lagen noch weitere mutmaßliche Köder an der der Stelle. Am nächsten Tag waren die aber wieder verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise und rät Hundehaltern in Eckernförde, die Augen offen zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Zwischen Schleswig und Rendsburg: A7 teilweise gesperrt

Die A7 zwischen Schleswig/Jagel und Rendsburgwird ab heute Abend 20 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr in Richtung Hamburg voll gesperrt. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord müssen die Schäden am Hauptfahrstreifen dringend repariert werden. Verschärfend auswirken auf die Verkehrslage können sich die Sicherheitskontrollen an der deutsch-dänischen Grenze in Zusammenhang mit der Fußball-EM. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

