Stand: 21.05.2024 08:14 Uhr Nach Wasserrohrbrüchen in Hemmingstedt: Trinkwasser läuft wieder

Nachdem es in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) an Pfingsten zu sechs Wasserrohrbrüchen gekommen war, sind die Schäden nun repariert worden. Das Trinkwasser laufe wieder, teilte ein Sprecher des Wasserverbandes Süderdithmarschen mit. Anwohner der betroffenen Straßen hatten sich Wasser zuvor bei Nachbarn oder Bekannten besorgen müssen.

Mehr als 15 Mitarbeiter des Wasserverbandes waren bereits am Montag im Einsatz, um die Trinkwasserversorgung wieder herzustellen. Auch eine Tiefbaufirma aus dem Ort unterstützte die Reparaturarbeiten. Weshalb es zu den Rohrbrüchen gekommen war, sei bislang unklar, so der Sprecher des Wasserverbandes.

Erster Wasserrohrbruch bereits am Wochenende

Wie die Feuerwehr Hemmingstedt auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, kam es bereits in der Nacht zu Sonntag zu einem ersten Wasserrohrbruch. Die Einsatzkräfte sperrten die Wasserleitung ab, die Norderstraße musste aufgrund eines Schadens gesperrt werden.

Am Montagmorgen kam es auch in der Dorfstraße und in der Bergstraße zu weiteren Wasserrohrbrüchen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die betroffenen Leitungen wurden auch dort abgestellt. Betroffen waren auch Ringstraße, Mittelstraße, Birkenweg und Schulstraße.

