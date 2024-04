Stand: 11.04.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Neuer Anleger für das Flüssigerdgas-Terminal

Das schwimmende Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bekommt einen neuen Anleger - heute starten die Rohbauarbeiten dafür. Laut Hafenbetreiber werden die ersten Pfähle für das Fundament in den Boden gesetzt. Derzeit liegt das LNG-Umwandlungsschiff "Höegh Gannet" noch am Gefahrgut-Anleger des Elbehafens. Der ist somit für andere Schiffe blockiert, daher gibt es einen neuen Anleger. Kritik kommt von Anwohnerinnen und Anwohnern, weil das Terminal so näher an ein Wohngebiet gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

St. Peter-Ording: Weiterhin Gefahr durch Treibsand

Die Tourismuszentrale in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) warnt vor Treibsandlöchern im Strandabschnitt Bad. Nachdem eine Frau am Mittwochvormittag in ein solches Treibsandloch geriet und von einer Besucherin herausgezogen wurde, sperrte die Tourismuszentrale den Bereich. Grund für die Treibsandlöchern sind höhere Wasserstände der letzten Tage. Heute morgen findet nach Angaben des Fachbereichsleiters Strand eine Begehung mit dem Ordnungsamt statt. Derartige Sandlöcher habe es bislang eher in den Außenbereichen der Strände gegeben, seltener an den von Touristen frequentierten Stellen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Kellinghusen braucht besseren Hochwasserschutz

Am Mittwochabend ist die Bewerbungsfrist für die Umsetzung eines neuen Hochwasserschutzkonzepts für Kellinghusen (Kreis Steinburg) zu Ende gegangen. Die Stadt hatte den Auftrag dafür vor vier Wochen europaweit ausgeschrieben. Notwendig ist das, da die Stadt an der Stör immer wieder von Überschwemmungen betroffen ist. Das Konzept sieht unter anderem Flutschutzeinrichtungen auf privaten Grundstücken vor, etwa 60 Anrainer wären betroffen. Außerdem soll die Stör verbreitert werden. Nach den Sommerferien soll die Entscheidung fallen, welches Ingenieurbüro den Zuschlag bekommt, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Weltparkinsontag: Landesverband als regionaler Ansprechpartner

Um Parkinson-Erkrankte in Schleswig-Holstein besser zu unterstützen wurde in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein eigener Landesverband der Deutschen Parkinsonvereinigung gegründet. Der Ableger hat laut Landesverband für Erkrankte den Vorteil, dass sie einen regionalen Ansprechpartner haben. Und durch einen besseren Draht zu Kliniken im Land könne das Angebot für Betroffene passgenauer zugeschnitten werden. Der Vorsitzende Hans-Heinrich Rave verspricht, dass es auch mehr Seminarangebote für Angehörige geben wird. In Deutschland leben insgesamt etwa 300.000 Menschen mit der Diagnose Parkinson. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 06:00 Uhr

