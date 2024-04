Stand: 09.04.2024 09:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Studie zu Leid von Verschickungskindern in SH

Der DRK Landesverband stellt heute in Kiel die Ergebnisse einer Studie zu Erlebnissen von Verschickungskindern in Schleswig-Holstein vor. Darin geht es um das Leid, welches die Kinder damals erlebten. Die Studie wurde vor drei Jahren im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität zu Kiel in Auftrag gegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatten zwei Wissenschaftler der Universität das Thema erforscht und eine Ausstellung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) konzipiert. Allein dort gab es zwischen 1945 und 1990 mehr als 40 Verschickungsheime. In der Ausstellung kamen Betroffene und Erzieher zu Wort. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Bevölkerungszahl in Dithmarschen und Steinburg soll leicht sinken

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020 - ein Anstieg um 0,5 Prozent. Im Kreis Steinburg soll sich die Bevölkerung von 130.000 Menschen auf 128.000 reduzieren. Ähnlich sieht es im Kreis Dithmarschen aus. Bis 2040 leben dort 3.000 Menschen weniger, also nur noch 130.000. Allerdings hat die Studie die Ansiedlung des Unternehmens Northvolt bei ihrer Prognose nicht mit einbezogen. Durch die Fabrik und ihre Zulieferer rechnen Experten mit 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Dann könnte die Bevölkerungszahl in Dithmarschen sogar zulegen. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

