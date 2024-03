Stand: 11.03.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

NOK-Fähren sind wieder pünktlicher unterwegs

Aufgrund von Personalmangel fuhren viele Fähren am Nord-Ostsee-Kanal im vergangenen Jahr verspätet oder fielen aus. Anfang dieses Jahres sollte sich die Lage laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nord-Ostsee-Kanal verbessern. Eine Sprecherin der Interessengemeinschaft der Fährnutzerinnen und Fährnutzer sagte auf Nachfrage, dass die betroffenen Fähren inzwischen viel pünktlicher unterwegs seien. Ausfälle gab es demnach seit Jahresbeginn nicht mehr. Außerdem hat sich die Kommunikation nach Angaben der Sprecherin verbessert. Damit die Lage so bleibt, hat die Reederei laut WSA mehr Kräfte eingestellt. Die ersten vier Bewerber seien als Fährschiffführer inzwischen durch die Prüfung gekommen, weitere befänden sich in Ausbildung. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Stallpflicht für Hausgeflügel aufgehoben

Die Stallpflicht für Hausgeflügel im Kreis Steinburg ist aufgehoben. Anfang Februar war in der Gemeinde Süderau in einer Geflügelhaltung mit 11.000 Puten die Geflügelpest ausgebrochen. Kurz danach war ein weiterer Betrieb mit 3.500 Puten betroffen. Daraufhin hatte der Kreis Schutz- und Überwachungszonen rund um die betroffenen Höfe festgelegt. Auch nach der Aufhebung der Stallplficht ruft der Kreis dazu auf, die Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen und verweist auf die landesweit geltende Allgemeinverfügung dazu. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Meldorf: 800 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Am Wochenende haben wieder Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert, unter anderem auch in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Am Sonntag kamen laut Veranstalter rund 800 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen. Die nächste Aktion findet am 23. März statt. Dann planen die Organisatoren am Abend eine Menschenkette mit Laternen, Kerzen und Taschenlampen rund um den Meldorfer Dom. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

