Stand: 11.03.2024 17:00 Uhr Internationale Wochen gegen Rassismus sind in SH gestartet

Bundesweit haben am Montag die internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen, so auch in Schleswig-Holstein. Bis zum 24. März heißt das Motto "Menschenrechte für Alle". Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zeigt sich von dem Einsatz der Menschen beeindruckt und betont, dass sich die Menschen deutlich gegen Rassismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit positionieren müssten. Insgesamt sind mehr als 80 Veranstaltungen im Land geplant. Das Thema bei der Eröffnung in Kiel war der strukturelle Rassismus und die Folgen des Kolonialismus.

Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es an diesem und am kommenden Dienstag einen internationalen Kinder- und Jugendtreff, um über das Thema Rassismus zu sprechen. In Flensburg findet am Dienstag ein kreativer und interaktiver Vortrag speziell für Kinder und Jugendliche statt. Es geht unter anderem um Selbstwahrnehmung und die Stärkung des Selbstbewusstseins. In Pinneberg gibt es am Dienstag um 18 Uhr eine Dialogveranstaltung zum Thema "Rassismus im Alltag erkennen und entgegenwirken".

Am Mittwoch gibt es in Kiel eine Culture Night of Color, mit Musik, Poetry und Performance. Weitere Aktionen, wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Kochkurse finden im Haus der Kulturen in Lübeck statt.

11.03.2024